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Многофункциональный отрезной диск Dremel DSM600 2.615.S60.0JA
5.0
2
Найти аналог
Насадки для граверов
    Многофункциональный отрезной диск Dremel DSM600 2.615.S60.0JA
    Арт. X13190517105
    5.0
    2
    Многофункциональный отрезной диск Dremel DSM600 2.615.S60.0JA
    Многофункциональный отрезной диск Dremel DSM600 2.615.S60.0JA
      Многофункциональный отрезной диск Dremel DSM600 2.615.S60.0JA
      Многофункциональный отрезной диск Dremel DSM600 2.615.S60.0JA

      Многофункциональный отрезной диск Dremel DSM600 2.615.S60.0JA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13190517105
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип комплектующего
      		насадка для гравера
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • 2.615.S60.0JA Dremel DSM600. Отрезной круг многофункциональный, твердосплавный (HM), с вогнутым центром.
        • DSM600 — это многофункциональный твердосплавный отрезной круг для резки заподлицо.
        • Этот изогнутый абразивный твердосплавный отрезной круг служит для выполнения резки (прямых пропилов, врезного пиления и резки заподлицо) в древесине и других мягких материалах.
        • Прямолинейное резание материалов: ламинат / гипсокартон / дерево / керамика / резина / штукатурка гипсовая / пластик.