Многофункциональный отрезной диск Dremel DSM600 2.615.S60.0JA
Арт. X13190517105
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип комплектующего
|насадка для гравера
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Количество предметов, шт
|1
- 2.615.S60.0JA Dremel DSM600. Отрезной круг многофункциональный, твердосплавный (HM), с вогнутым центром.
- DSM600 — это многофункциональный твердосплавный отрезной круг для резки заподлицо.
- Этот изогнутый абразивный твердосплавный отрезной круг служит для выполнения резки (прямых пропилов, врезного пиления и резки заподлицо) в древесине и других мягких материалах.
- Прямолинейное резание материалов: ламинат / гипсокартон / дерево / керамика / резина / штукатурка гипсовая / пластик.