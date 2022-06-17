Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин

Преимущества

Возможность регулировки скорости и частоты вибраций позволяет легко настроить оптимальный режим работы, исходя из типа задачи и обрабатываемой поверхности

Система плавного пуска позволяет начать обработку поверхности без рывков и предотвратить ее повреждение, а также защищает двигатель от перегрузки

Инструмент способен отрезать материал вровень с поверхностью, например, встык к стене плинтус, что невозможно сделать ни лобзиком, ни пилой

Аккумуляторы LI-Ion 18 В совместимы с любым инструментом из линейки Denzel IB 18 В

Быстродействующее зарядное устройство для аккумулятора и стартовый набор насадок входят в комплект поставки, поэтому инструмент готов к работе сразу после приобретения

Бесключевая смена оснастки делает переключение между задачами быстрым и простым

Подсветка рабочей поверхности упрощает работу в плохо освещенных местах

Боковой держатель с рельефным покрытием обеспечивает удобный захват инструмента и комфорт в работе. Доступны 2 варианта его расположения: слева и справа

Световой индикатор позволяет понять, когда нужно зарядить аккумулятор

Многофункциональный аккумуляторный инструмент Denzel MTL-IB-18-02 предназначен для выполнения широкого спектра задач: распила, подрезания, зачистки, обдирки практически любых материалов, например, дерева, металла, керамики. С высокой эффективностью работает даже в местах, недоступных для обычного лобзика и шлифовальной машины. Аккумуляторы Li-Ion 18 В с защитой от глубокого разряда и перезаряда обеспечивают не только автономность инструмента, но и высокие технические характеристики.