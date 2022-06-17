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Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные реноваторы
    Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
    Арт. О00000033095
    5.0
    2
    Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
    Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
    Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
    Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
    Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
    Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
    Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
    Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
    Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
    Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
    Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
    Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
    Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
    Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
    Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
    Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
    Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
    Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
    Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
    Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
      Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
      Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
      Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
      Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
      Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
      Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
      Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
      Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
      Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
      Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
      Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
      Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
      Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
      Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
      Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
      Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
      Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
      Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
      Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин
      Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин

      Инструмент Denzel MTL-IB-18-02, 20000 к/мин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033095
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.125
      Количество аккумуляторов в комплекте
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Многофункциональный аккумуляторный инструмент Denzel MTL-IB-18-02 предназначен для выполнения широкого спектра задач: распила, подрезания, зачистки, обдирки практически любых материалов, например, дерева, металла, керамики. С высокой эффективностью работает даже в местах, недоступных для обычного лобзика и шлифовальной машины. Аккумуляторы Li-Ion 18 В с защитой от глубокого разряда и перезаряда обеспечивают не только автономность инструмента, но и высокие технические характеристики.

        Преимущества

        • Возможность регулировки скорости и частоты вибраций позволяет легко настроить оптимальный режим работы, исходя из типа задачи и обрабатываемой поверхности
        • Система плавного пуска позволяет начать обработку поверхности без рывков и предотвратить ее повреждение, а также защищает двигатель от перегрузки
        • Инструмент способен отрезать материал вровень с поверхностью, например, встык к стене плинтус, что невозможно сделать ни лобзиком, ни пилой
        • Аккумуляторы LI-Ion 18 В совместимы с любым инструментом из линейки Denzel IB 18 В
        • Быстродействующее зарядное устройство для аккумулятора и стартовый набор насадок входят в комплект поставки, поэтому инструмент готов к работе сразу после приобретения
        • Бесключевая смена оснастки делает переключение между задачами быстрым и простым
        • Подсветка рабочей поверхности упрощает работу в плохо освещенных местах
        • Боковой держатель с рельефным покрытием обеспечивает удобный захват инструмента и комфорт в работе. Доступны 2 варианта его расположения: слева и справа
        • Световой индикатор позволяет понять, когда нужно зарядить аккумулятор