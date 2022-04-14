Реноватор Bosch PMF 350 CES 0.603.102.220
Арт. X1048042324
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|1.6
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Мощность, Вт
|350
- Реноватор Bosch PMF 350 CES 0.603.102.220 предназначен для пиления, резки, шлифования и шабрения. С помощью колесика сзади на корпусе можно регулировать обороты. Дополнительная рукоятка способствует комфортной работе пользовтаеля, ее можно устанавливать справа или слева.
Преимущества
- Высокопроизводительный двигатель
- Постоянная мощность
- Скругленные режущие кромки погружных пильных полотен с Curved-Tec - для высокоточного и плавного врезания
- Низкий уровень вибрации
- 4-ступенчатый ограничитель глубины - для точности глубины реза
- Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортной работы многофункциональным инструментом Bosch PMF 350 CES 0.603.102.220
- Плавная регулировка частоты колебаний - для работы с разными материалами