Преимущества

Высокопроизводительный двигатель

Постоянная мощность

Скругленные режущие кромки погружных пильных полотен с Curved-Tec - для высокоточного и плавного врезания

Низкий уровень вибрации

4-ступенчатый ограничитель глубины - для точности глубины реза

Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортной работы многофункциональным инструментом Bosch PMF 350 CES 0.603.102.220

Плавная регулировка частоты колебаний - для работы с разными материалами

Реноватор Bosch PMF 350 CES 0.603.102.220 предназначен для пиления, резки, шлифования и шабрения. С помощью колесика сзади на корпусе можно регулировать обороты. Дополнительная рукоятка способствует комфортной работе пользовтаеля, ее можно устанавливать справа или слева.