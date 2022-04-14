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Реноватор Bosch PMF 350 CES 0.603.102.220
5.0
2
Найти аналог
Сетевые реноваторы
    Реноватор Bosch PMF 350 CES 0.603.102.220
    Арт. X1048042324
    5.0
    2
    Реноватор Bosch PMF 350 CES 0.603.102.220
    Реноватор Bosch PMF 350 CES 0.603.102.220
    Реноватор Bosch PMF 350 CES 0.603.102.220
      Реноватор Bosch PMF 350 CES 0.603.102.220
      Реноватор Bosch PMF 350 CES 0.603.102.220
      Реноватор Bosch PMF 350 CES 0.603.102.220

      Реноватор Bosch PMF 350 CES 0.603.102.220

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048042324
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		1.6
      Мощность, Вт
      		350
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Реноватор Bosch PMF 350 CES 0.603.102.220 предназначен для пиления, резки, шлифования и шабрения. С помощью колесика сзади на корпусе можно регулировать обороты. Дополнительная рукоятка способствует комфортной работе пользовтаеля, ее можно устанавливать справа или слева.

        Преимущества

        • Высокопроизводительный двигатель
        • Постоянная мощность
        • Скругленные режущие кромки погружных пильных полотен с Curved-Tec - для высокоточного и плавного врезания
        • Низкий уровень вибрации
        • 4-ступенчатый ограничитель глубины - для точности глубины реза
        • Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортной работы многофункциональным инструментом Bosch PMF 350 CES 0.603.102.220
        • Плавная регулировка частоты колебаний - для работы с разными материалами