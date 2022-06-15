Реноватор DeWalt DCS355N
Арт. О00000007071
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|1
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Количество аккумуляторов в комплекте
|Нет
- Реноватор DeWalt DCS355N служит для резки и шлифования различных материалов. Он поставляется в комплекте с 29 насадками, позволяющими выполнять все необходимые рабочие операции. Модель оснащена бесщеточным двигателем Brushless, который обладает высокой износостойкостью и производительностью. Благодаря фронтальной подсветке LED можно работать даже при слабом освещении.
Преимущества
- Высокая производительность без перегрева инструмента за счет отсутствия трения щеточного узла
- Быстрая бесключевая смена насадок и принадлежностей
- Универсальный адаптер позволяет использовать в работе насадки других производителей
- Два положения нажатия курка и удобная форма рукоятки бесщеточного многофункционального инструмента Dewalt DCS355N