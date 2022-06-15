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Реноватор DeWalt DCS355N
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные реноваторы
    Реноватор DeWalt DCS355N
    Арт. О00000007071
    5.0
    2
    Реноватор DeWalt DCS355N
    Реноватор DeWalt DCS355N
      Реноватор DeWalt DCS355N
      Реноватор DeWalt DCS355N

      Реноватор DeWalt DCS355N

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000007071
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		1
      Количество аккумуляторов в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Реноватор DeWalt DCS355N служит для резки и шлифования различных материалов. Он поставляется в комплекте с 29 насадками, позволяющими выполнять все необходимые рабочие операции. Модель оснащена бесщеточным двигателем Brushless, который обладает высокой износостойкостью и производительностью. Благодаря фронтальной подсветке LED можно работать даже при слабом освещении.

        Преимущества

        • Высокая производительность без перегрева инструмента за счет отсутствия трения щеточного узла
        • Быстрая бесключевая смена насадок и принадлежностей
        • Универсальный адаптер позволяет использовать в работе насадки других производителей
        • Два положения нажатия курка и удобная форма рукоятки бесщеточного многофункционального инструмента Dewalt DCS355N