Преимущества

Высокая производительность без перегрева инструмента за счет отсутствия трения щеточного узла

Быстрая бесключевая смена насадок и принадлежностей

Универсальный адаптер позволяет использовать в работе насадки других производителей

Два положения нажатия курка и удобная форма рукоятки бесщеточного многофункционального инструмента Dewalt DCS355N

Реноватор DeWalt DCS355N служит для резки и шлифования различных материалов. Он поставляется в комплекте с 29 насадками, позволяющими выполнять все необходимые рабочие операции. Модель оснащена бесщеточным двигателем Brushless, который обладает высокой износостойкостью и производительностью. Благодаря фронтальной подсветке LED можно работать даже при слабом освещении.