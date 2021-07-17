Реноватор Redverg Basic MT250
Арт. О00000007411
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.6
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Длина кабеля, м
|2
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- Реноватор Redverg Basic MT250 предназначен для пиления, резки, шабрения и шлифования. Противоскользящие накладки на рукоятке обеспечивают надежный хват. За счет специальной формы насадки изделие легко справляется с работой в труднодоступных местах. Выполняет свою функцию благодаря возвратно-поступательным движениям.
Преимущества
- Компактные размеры и малый вес
- Эргономичный дизайн и рукоятка с мягким покрытием
- Универсальная система крепления для быстрой и простой замены принадлежностей
- Удобный ползунковый переключатель
- REDVERG Basic MT250 6621686 подходит для работы в труднодоступных местах