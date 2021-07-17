Преимущества

Компактные размеры и малый вес

Эргономичный дизайн и рукоятка с мягким покрытием

Универсальная система крепления для быстрой и простой замены принадлежностей

Удобный ползунковый переключатель

REDVERG Basic MT250 6621686 подходит для работы в труднодоступных местах

Реноватор Redverg Basic MT250 предназначен для пиления, резки, шабрения и шлифования. Противоскользящие накладки на рукоятке обеспечивают надежный хват. За счет специальной формы насадки изделие легко справляется с работой в труднодоступных местах. Выполняет свою функцию благодаря возвратно-поступательным движениям.