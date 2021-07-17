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Реноватор Redverg Basic MT250
4.5
2
3 730 ₽
Сетевые реноваторы
    Реноватор Redverg Basic MT250
    Арт. О00000007411
    4.5
    2
    Реноватор Redverg Basic MT250

      Реноватор Redverg Basic MT250

      3 730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007411
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.6
      Длина кабеля, м
      		2
      Все характеристики
      3 730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Реноватор Redverg Basic MT250 предназначен для пиления, резки, шабрения и шлифования. Противоскользящие накладки на рукоятке обеспечивают надежный хват. За счет специальной формы насадки изделие легко справляется с работой в труднодоступных местах. Выполняет свою функцию благодаря возвратно-поступательным движениям.

        Преимущества

        • Компактные размеры и малый вес
        • Эргономичный дизайн и рукоятка с мягким покрытием
        • Универсальная система крепления для быстрой и простой замены принадлежностей
        • Удобный ползунковый переключатель
        • REDVERG Basic MT250 6621686 подходит для работы в труднодоступных местах