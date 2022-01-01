Многофункциональный измерительный прибор testo 435-1

testo 435-1 - доступный инструмент для измерений и оценки условий окружающего воздуха.

Новый зонд для оценки качества воздуха в помещениях (IAQ) измеряет параметры CO2, относительную влажность и температуру воздуха. Функции измерения температуры и влажности были интегрированы в новый обогреваемый зонд.

Данные от трех температурных зондов могут отображаться на дисплее прибора.

Данные измерений распечатываются по месту замера на Testo принтере.

Преимущества

IAQ зонд для оценки качества воздуха в помещении (опция)

Измерения с помощью крыльчаток и обогреваемых зондов (опция)

Отображение мин/макс/среднего значений и разницы текущей температуры от точки росы

Дисплей с подсветкой

Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ

Измерительный прибор для оценки качества воздуха в помещениях и окружающей среде и инспекции систем ОВК.