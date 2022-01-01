Многофункциональный измерительный прибор testo 435-1
Арт. geototal_867
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мин. рабочая температура, °C
|-20
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Макс. рабочая температура, °C
|50
- Измерительный прибор для оценки качества воздуха в помещениях и окружающей среде и инспекции систем ОВК.
- testo 435-1 - доступный инструмент для измерений и оценки условий окружающего воздуха.
- Новый зонд для оценки качества воздуха в помещениях (IAQ) измеряет параметры CO2, относительную влажность и температуру воздуха. Функции измерения температуры и влажности были интегрированы в новый обогреваемый зонд.
- Данные от трех температурных зондов могут отображаться на дисплее прибора.
- Данные измерений распечатываются по месту замера на Testo принтере.
Преимущества
- IAQ зонд для оценки качества воздуха в помещении (опция)
- Измерения с помощью крыльчаток и обогреваемых зондов (опция)
- Отображение мин/макс/среднего значений и разницы текущей температуры от точки росы
- Дисплей с подсветкой
- Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ