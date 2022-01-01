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Многофункциональный измерительный прибор testo 435-1
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Газоанализаторы
    Многофункциональный измерительный прибор testo 435-1
    Арт. geototal_867
    Многофункциональный измерительный прибор testo 435-1

      Многофункциональный измерительный прибор testo 435-1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_867

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мин. рабочая температура, °C
      		-20
      Макс. рабочая температура, °C
      		50
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Измерительный прибор для оценки качества воздуха в помещениях и окружающей среде и инспекции систем ОВК.
        • testo 435-1 - доступный инструмент для измерений и оценки условий окружающего воздуха.
        • Новый зонд для оценки качества воздуха в помещениях (IAQ) измеряет параметры CO2, относительную влажность и температуру воздуха. Функции измерения температуры и влажности были интегрированы в новый обогреваемый зонд.
        • Данные от трех температурных зондов могут отображаться на дисплее прибора.
        • Данные измерений распечатываются по месту замера на Testo принтере.

        Преимущества

        • IAQ зонд для оценки качества воздуха в помещении (опция)
        • Измерения с помощью крыльчаток и обогреваемых зондов (опция)
        • Отображение мин/макс/среднего значений и разницы текущей температуры от точки росы
        • Дисплей с подсветкой
        • Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ