Адаптер для мотоблока Мобил К АПМ-350 ПРО MBK0020164

Преимущества

Позволяет комфортно управлять агрегатом при обработке почвы

На адаптер можно установить специальный набор с корзиной, чтобы перевозить грузы. Вы можете ездить за грибами, на рыбалку или просто перевозить какие-то вещи

Адаптер модульный. Отдельно можно приобрести набор для кошения травы, для обработки почвы или перевозки грузов

Компактная упаковка

Адаптер для мотоблока АПМ-350 ПРО Мобил К MBK0020164 устанавливается на мотоблоки Агро, МТЗ, МБ-1 Ока, МБ-3 Нева, Каскад, МКМ, Салют, Фаворит, Pubert, Caiman.