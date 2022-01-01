Адаптер для мотоблока Мобил К АПМ-350 ПРО MBK0020164
Арт. О00000027566
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|адаптер
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Количество предметов, шт
|1
- Адаптер для мотоблока АПМ-350 ПРО Мобил К MBK0020164 устанавливается на мотоблоки Агро, МТЗ, МБ-1 Ока, МБ-3 Нева, Каскад, МКМ, Салют, Фаворит, Pubert, Caiman.
Преимущества
- Позволяет комфортно управлять агрегатом при обработке почвы
- На адаптер можно установить специальный набор с корзиной, чтобы перевозить грузы. Вы можете ездить за грибами, на рыбалку или просто перевозить какие-то вещи
- Адаптер модульный. Отдельно можно приобрести набор для кошения травы, для обработки почвы или перевозки грузов
- Компактная упаковка