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Адаптер для мотоблока Мобил К АПМ-350 ПРО MBK0020164
Найти аналог
Мотоблочные адаптеры
    Адаптер для мотоблока Мобил К АПМ-350 ПРО MBK0020164
    Арт. О00000027566
    Адаптер для мотоблока Мобил К АПМ-350 ПРО MBK0020164
    Адаптер для мотоблока Мобил К АПМ-350 ПРО MBK0020164
      Адаптер для мотоблока Мобил К АПМ-350 ПРО MBK0020164
      Адаптер для мотоблока Мобил К АПМ-350 ПРО MBK0020164

      Адаптер для мотоблока Мобил К АПМ-350 ПРО MBK0020164

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000027566

      Характеристики

      Производитель
      		Мобил К
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		адаптер
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Адаптер для мотоблока АПМ-350 ПРО Мобил К MBK0020164 устанавливается на мотоблоки Агро, МТЗ, МБ-1 Ока, МБ-3 Нева, Каскад, МКМ, Салют, Фаворит, Pubert, Caiman. 

        Преимущества

        • Позволяет комфортно управлять агрегатом при обработке почвы
        • На адаптер можно установить специальный набор с корзиной, чтобы перевозить грузы. Вы можете ездить за грибами, на рыбалку или просто перевозить какие-то вещи
        • Адаптер модульный. Отдельно можно приобрести набор для кошения травы, для обработки почвы или перевозки грузов
        • Компактная упаковка