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Картофелевыкапыватель Мобил К КВ-2 MBK0003119
1 400 ₽
Картофелекопалки
    Картофелевыкапыватель Мобил К КВ-2 MBK0003119
    Арт. О00000027568
    Картофелевыкапыватель Мобил К КВ-2 MBK0003119
    Картофелевыкапыватель Мобил К КВ-2 MBK0003119
      Картофелевыкапыватель Мобил К КВ-2 MBK0003119
      Картофелевыкапыватель Мобил К КВ-2 MBK0003119

      Картофелевыкапыватель Мобил К КВ-2 MBK0003119

      1 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000027568

      Характеристики

      Производитель
      		Мобил К
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		картофелевыкапыватель
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      1 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Картофелевыкапыватель предназначен для выкапывания картофеля и других кормовых корнеплодов из почв различной плотности. Широкий плоский наконечник, не повреждая урожая, подрезает корнеплоды, а направленная система стальных прутов обеспечивает равномерное просеивание почвы, оставляя на поверхности свежие клубни

        Преимущества

        • Высокая точность сварки. Применение сварочного кондуктора в процессе изготовления позволяет соблюсти высокую точность сварки
        • Идеальная геометрия. Технологии производства, а также 25-ти летний опыт позволяют достичь идеальную геометрию для работы мотокультиваторами и мотоблоками
        • Повышенная толщина металла. Толщина металла значительно выше, чем у аналогов на рынке. Это значительно повышает срок службы по сравнению с конкурентами