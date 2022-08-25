Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1 MBK0015456

Преимущества

Рукоятка регулируется по высоте (3 положения)

Мощный бензиновый 4-х тактный двигатель Мобил К 168FB

Ножи изготавливаются из специального сплава и имеют уникальную конструкцию, рассчитанную на определенный вес культиватора

Фрезы имеют разборную конструкцию

Конструкция имеет огромный запас надежности - возможность использования различного навесного оборудования

Большая горловина топливного бака

Соответствие ГОСТ, ЕАС

Персональный контроль качества каждого мотокультиватора

Сошник объединен с транспортировочными колесами

При движении назад сошник автоматически складывается и не создает сопротивление в земле, тем самым делая работу более комфортной и удобной

Идеальная нулевая развесовка - нагрузка на руки минимальна

В приводе культиватора применяется немецкий износостойкий ремень

Тип топлива: АИ-92

Мотокультиватор Мобил К МКМ-1-168FB MBK0015456 с функциями мотоблока оснащен мощным бензиновым двигателем Мобил К 168FB, профессиональным двухступенчатым редуктором в алюминиевом корпусе и долговечным ремнем от немецкой компании Optibelt. Имеет антивибрационные ручки, что способствует комфортной работе. Транспортировочные колеса объединены с сошником, облегчают перемещение культиватора. Для работы нужно перевернуть сошник на 180 градусов. Руль регулируется по высоте для комфорта оператора любого роста.