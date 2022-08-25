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Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1 MBK0015456
Арт. О00000027577
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Ступица
|круг 25 мм
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Емкость топливного бака, л
|3.6
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- Мотокультиватор Мобил К МКМ-1-168FB MBK0015456 с функциями мотоблока оснащен мощным бензиновым двигателем Мобил К 168FB, профессиональным двухступенчатым редуктором в алюминиевом корпусе и долговечным ремнем от немецкой компании Optibelt. Имеет антивибрационные ручки, что способствует комфортной работе. Транспортировочные колеса объединены с сошником, облегчают перемещение культиватора. Для работы нужно перевернуть сошник на 180 градусов. Руль регулируется по высоте для комфорта оператора любого роста.
Преимущества
- Рукоятка регулируется по высоте (3 положения)
- Мощный бензиновый 4-х тактный двигатель Мобил К 168FB
- Ножи изготавливаются из специального сплава и имеют уникальную конструкцию, рассчитанную на определенный вес культиватора
- Фрезы имеют разборную конструкцию
- Конструкция имеет огромный запас надежности - возможность использования различного навесного оборудования
- Большая горловина топливного бака
- Соответствие ГОСТ, ЕАС
- Персональный контроль качества каждого мотокультиватора
- Сошник объединен с транспортировочными колесами
- При движении назад сошник автоматически складывается и не создает сопротивление в земле, тем самым делая работу более комфортной и удобной
- Идеальная нулевая развесовка - нагрузка на руки минимальна
- В приводе культиватора применяется немецкий износостойкий ремень
- Тип топлива: АИ-92