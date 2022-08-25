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Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1 MBK0015456
5.0
1
38 900 ₽
Культиваторы бензиновые
  • Персональная скидка
Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1 MBK0015456
Арт. О00000027577
5.0
1
Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1 MBK0015456
Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1 MBK0015456
Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1 MBK0015456
Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1 MBK0015456
Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1 MBK0015456
Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1 MBK0015456
Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1 MBK0015456
  • Персональная скидка
Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1 MBK0015456
Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1 MBK0015456
Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1 MBK0015456
Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1 MBK0015456
Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1 MBK0015456
Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1 MBK0015456
Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1 MBK0015456

Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1 MBK0015456

Дарим скидки за
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38 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 778 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно
Арт. О00000027577
5.0
1

Характеристики

Производитель
Мобил К
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Ступица
круг 25 мм
Емкость топливного бака, л
3.6
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
38 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 778 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Мотокультиватор Мобил К МКМ-1-168FB MBK0015456 с функциями мотоблока оснащен мощным бензиновым двигателем Мобил К 168FB, профессиональным двухступенчатым редуктором в алюминиевом корпусе и долговечным ремнем от немецкой компании Optibelt. Имеет антивибрационные ручки, что способствует комфортной работе. Транспортировочные колеса объединены с сошником, облегчают перемещение культиватора. Для работы нужно перевернуть сошник на 180 градусов. Руль регулируется по высоте для комфорта оператора любого роста.

    Преимущества

    • Рукоятка регулируется по высоте (3 положения)
    • Мощный бензиновый 4-х тактный двигатель Мобил К 168FB
    • Ножи изготавливаются из специального сплава и имеют уникальную конструкцию, рассчитанную на определенный вес культиватора
    • Фрезы имеют разборную конструкцию
    • Конструкция имеет огромный запас надежности - возможность использования различного навесного оборудования
    • Большая горловина топливного бака
    • Соответствие ГОСТ, ЕАС
    • Персональный контроль качества каждого мотокультиватора
    • Сошник объединен с транспортировочными колесами
    • При движении назад сошник автоматически складывается и не создает сопротивление в земле, тем самым делая работу более комфортной и удобной
    • Идеальная нулевая развесовка - нагрузка на руки минимальна
    • В приводе культиватора применяется немецкий износостойкий ремень
    • Тип топлива: АИ-92