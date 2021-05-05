Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1Р-Б6.5 MBK0014737

Преимущества

Рукоятка регулируется по высоте (3 положения)

Мощный надежный 4-х тактный двигатель Briggs&Stratton CR950 (США)

Ножи изготавливаются из специального сплава и имеют уникальную конструкцию, рассчитанную на определенный вес культиватора

Фрезы имеют разборную конструкцию

Ширина культивации: 370 мм (2 секции), 670 мм (4 секции), 970 мм (6 секций), 1050 мм (6 секций + диски защиты растений)

Конструкция имеет огромный запас надежности - возможность использования различного навесного оборудования (плуг, окучник, картофелевыкапыватель)

Реверс

Диски защиты растений в комплекте

Соответствие ГОСТ, ЕАС

Персональный контроль качества каждого мотокультиватора

Сошник объединен с транспортировочными колесами

При движении назад сошник автоматически складывается и не создает сопротивление в земле, тем самым делая работу более комфортной и удобной

Идеальная нулевая развесовка - нагрузка на руки минимальна

В приводе культиватора применяется немецкий износостойкий ремень

Тип топлива: АИ-92

Мотокультиватор Мобил К МКМ-1Р-Б6.5 6 фрез + ДЗР MBK0014737 оснащен надежным и долговечным двигателем Briggs&Stratton CR950 и усиленной трансмиссией, что обеспечивает бесперебойную работу. Способен обрабатывать междурядья, небольшие клумбы, участки со сложной конфигурацией. Вращение фрез на частоте 80-120 об/мин обеспечивает высокое качество культивации без нагрузки на самого пользователя. Транспортировочные колеса объединены с сошником, они облегчают перемещение культиватора од места работы.