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Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1Р-Б6.5 MBK0014737
5.0
7
48 590 ₽
Культиваторы бензиновые
  • Персональная скидка
Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1Р-Б6.5 MBK0014737
Арт. О00000027579
5.0
7
Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1Р-Б6.5 MBK0014737
Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1Р-Б6.5 MBK0014737
  • Персональная скидка
Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1Р-Б6.5 MBK0014737
Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1Р-Б6.5 MBK0014737

Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1Р-Б6.5 MBK0014737

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48 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 903 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно
Арт. О00000027579
5.0
7

Характеристики

Производитель
Мобил К
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Ступица
круг 25 мм
Емкость топливного бака, л
3.1
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
48 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 903 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Мотокультиватор Мобил К МКМ-1Р-Б6.5 6 фрез + ДЗР MBK0014737 оснащен надежным и долговечным двигателем Briggs&Stratton CR950 и усиленной трансмиссией, что обеспечивает бесперебойную работу. Способен обрабатывать междурядья, небольшие клумбы, участки со сложной конфигурацией. Вращение фрез на частоте 80-120 об/мин обеспечивает высокое качество культивации без нагрузки на самого пользователя. Транспортировочные колеса объединены с сошником, они облегчают перемещение культиватора од места работы.

    Преимущества

    • Рукоятка регулируется по высоте (3 положения)
    • Мощный надежный 4-х тактный двигатель Briggs&Stratton CR950 (США)
    • Ножи изготавливаются из специального сплава и имеют уникальную конструкцию, рассчитанную на определенный вес культиватора
    • Фрезы имеют разборную конструкцию
    • Ширина культивации: 370 мм (2 секции), 670 мм (4 секции), 970 мм (6 секций), 1050 мм (6 секций + диски защиты растений)
    • Конструкция имеет огромный запас надежности - возможность использования различного навесного оборудования (плуг, окучник, картофелевыкапыватель)
    • Реверс
    • Диски защиты растений в комплекте
    • Соответствие ГОСТ, ЕАС
    • Персональный контроль качества каждого мотокультиватора
    • Сошник объединен с транспортировочными колесами
    • При движении назад сошник автоматически складывается и не создает сопротивление в земле, тем самым делая работу более комфортной и удобной
    • Идеальная нулевая развесовка - нагрузка на руки минимальна
    • В приводе культиватора применяется немецкий износостойкий ремень
    • Тип топлива: АИ-92