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Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1Р-Б6.5 MBK0014737
Арт. О00000027579
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Ступица
|круг 25 мм
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Емкость топливного бака, л
|3.1
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- Мотокультиватор Мобил К МКМ-1Р-Б6.5 6 фрез + ДЗР MBK0014737 оснащен надежным и долговечным двигателем Briggs&Stratton CR950 и усиленной трансмиссией, что обеспечивает бесперебойную работу. Способен обрабатывать междурядья, небольшие клумбы, участки со сложной конфигурацией. Вращение фрез на частоте 80-120 об/мин обеспечивает высокое качество культивации без нагрузки на самого пользователя. Транспортировочные колеса объединены с сошником, они облегчают перемещение культиватора од места работы.
Преимущества
- Рукоятка регулируется по высоте (3 положения)
- Мощный надежный 4-х тактный двигатель Briggs&Stratton CR950 (США)
- Ножи изготавливаются из специального сплава и имеют уникальную конструкцию, рассчитанную на определенный вес культиватора
- Фрезы имеют разборную конструкцию
- Ширина культивации: 370 мм (2 секции), 670 мм (4 секции), 970 мм (6 секций), 1050 мм (6 секций + диски защиты растений)
- Конструкция имеет огромный запас надежности - возможность использования различного навесного оборудования (плуг, окучник, картофелевыкапыватель)
- Реверс
- Диски защиты растений в комплекте
- Соответствие ГОСТ, ЕАС
- Персональный контроль качества каждого мотокультиватора
- Сошник объединен с транспортировочными колесами
- При движении назад сошник автоматически складывается и не создает сопротивление в земле, тем самым делая работу более комфортной и удобной
- Идеальная нулевая развесовка - нагрузка на руки минимальна
- В приводе культиватора применяется немецкий износостойкий ремень
- Тип топлива: АИ-92