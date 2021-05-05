Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1Р-168FB MBK0015462

Преимущества

Рукоятка регулируется по высоте (3 положения)

Мощный бензиновый 4-х тактный двигатель

Ножи изготавливаются из специального сплава и имеют уникальную конструкцию, рассчитанную на определенный вес культиватора

Фрезы имеют разборную конструкцию

Ширина культивации: 370 мм (2 секции), 670 мм (4 секции), 970 мм (6 секций), 1050 мм (6 секций + диски защиты растений)

Конструкция имеет огромный запас надежности - возможность использования различного навесного оборудования (плуг, окучник, картофелевыкапыватель)

Реверс

Диски защиты растений в комплекте

Соответствие ГОСТ, ЕАС

Персональный контроль качества каждого мотокультиватора

Сошник объединен с транспортировочными колесами

При движении назад сошник автоматически складывается и не создает сопротивление в земле, тем самым делая работу более комфортной и удобной

Идеальная нулевая развесовка - нагрузка на руки минимальна

В приводе культиватора применяется немецкий износостойкий ремень

Тип топлива: АИ-92

Мотокультиватор Мобил К МКМ-1Р-168FB 6 фрез + ДЗР MBK0015462 с шириной захвата от 37 до 105 см подходит для работы в клумбах, междурядье, на участках со сложной конфигурацией. Оборудован профессиональной усиленной трансмиссией, что позволяет работать с большим количеством фрез. В качестве навесного оборудования подходят плуг, окучник, картофелевыкапыватель (приобретаются отдельно). Мотокультиватор имеет антивибрационные ручки, что способствует комфортной работе, а также транспортировочные колеса для удобства перемещения.