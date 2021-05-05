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Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1Р-168FB MBK0015462
5.0
9
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1Р-168FB MBK0015462
    Арт. О00000027578
    5.0
    9
    Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1Р-168FB MBK0015462
    Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1Р-168FB MBK0015462
      Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1Р-168FB MBK0015462
      Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1Р-168FB MBK0015462

      Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1Р-168FB MBK0015462

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000027578
      5.0
      9

      Характеристики

      Производитель
      		Мобил К
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Ступица
      		круг 25 мм
      Емкость топливного бака, л
      		3.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Мотокультиватор Мобил К МКМ-1Р-168FB 6 фрез + ДЗР MBK0015462 с шириной захвата от 37 до 105 см подходит для работы в клумбах, междурядье, на участках со сложной конфигурацией. Оборудован профессиональной усиленной трансмиссией, что позволяет работать с большим количеством фрез. В качестве навесного оборудования подходят плуг, окучник, картофелевыкапыватель (приобретаются отдельно). Мотокультиватор имеет антивибрационные ручки, что способствует комфортной работе, а также транспортировочные колеса для удобства перемещения.

        Преимущества

        • Рукоятка регулируется по высоте (3 положения)
        • Мощный бензиновый 4-х тактный двигатель
        • Ножи изготавливаются из специального сплава и имеют уникальную конструкцию, рассчитанную на определенный вес культиватора
        • Фрезы имеют разборную конструкцию
        • Ширина культивации: 370 мм (2 секции), 670 мм (4 секции), 970 мм (6 секций), 1050 мм (6 секций + диски защиты растений)
        • Конструкция имеет огромный запас надежности - возможность использования различного навесного оборудования (плуг, окучник, картофелевыкапыватель)
        • Реверс
        • Диски защиты растений в комплекте
        • Соответствие ГОСТ, ЕАС
        • Персональный контроль качества каждого мотокультиватора
        • Сошник объединен с транспортировочными колесами
        • При движении назад сошник автоматически складывается и не создает сопротивление в земле, тем самым делая работу более комфортной и удобной
        • Идеальная нулевая развесовка - нагрузка на руки минимальна
        • В приводе культиватора применяется немецкий износостойкий ремень
        • Тип топлива: АИ-92