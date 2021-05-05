Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1Р-168FB MBK0015462
Арт. О00000027578
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Ступица
|круг 25 мм
|
Емкость топливного бака, л
|3.6
С этим товаром смотрят
- Мотокультиватор Мобил К МКМ-1Р-168FB 6 фрез + ДЗР MBK0015462 с шириной захвата от 37 до 105 см подходит для работы в клумбах, междурядье, на участках со сложной конфигурацией. Оборудован профессиональной усиленной трансмиссией, что позволяет работать с большим количеством фрез. В качестве навесного оборудования подходят плуг, окучник, картофелевыкапыватель (приобретаются отдельно). Мотокультиватор имеет антивибрационные ручки, что способствует комфортной работе, а также транспортировочные колеса для удобства перемещения.
Преимущества
- Рукоятка регулируется по высоте (3 положения)
- Мощный бензиновый 4-х тактный двигатель
- Ножи изготавливаются из специального сплава и имеют уникальную конструкцию, рассчитанную на определенный вес культиватора
- Фрезы имеют разборную конструкцию
- Ширина культивации: 370 мм (2 секции), 670 мм (4 секции), 970 мм (6 секций), 1050 мм (6 секций + диски защиты растений)
- Конструкция имеет огромный запас надежности - возможность использования различного навесного оборудования (плуг, окучник, картофелевыкапыватель)
- Реверс
- Диски защиты растений в комплекте
- Соответствие ГОСТ, ЕАС
- Персональный контроль качества каждого мотокультиватора
- Сошник объединен с транспортировочными колесами
- При движении назад сошник автоматически складывается и не создает сопротивление в земле, тем самым делая работу более комфортной и удобной
- Идеальная нулевая развесовка - нагрузка на руки минимальна
- В приводе культиватора применяется немецкий износостойкий ремень
- Тип топлива: АИ-92