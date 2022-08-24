- Персональная скидка
Мотоблок бензиновый Мобил К МКМ-2 КОМФОРТ (без колёс) MBK0018402
Арт. О00000041724
- Персональная скидка
Мотоблок бензиновый Мобил К МКМ-2 КОМФОРТ (без колёс) MBK0018402
Арт. О00000041724
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Класс
|легкий
|
Тип двигателя
|бензиновый
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Мотоблок Мобил К МКМ-2 КОМФОРТ MBK0018402 предназначен для культивирования почвы, рыхления, междурядной обработки. Может агрегатироваться с дополнительными навесными устройствами, что позволяет повысить спектр задач. Оборудован бензиновым мотором с воздушным охлаждением. Рулевое устройство имеет регулировку по высоте для комфорта оператора любого роста. Транспортировочные колеса объединены с сошником. Они облегчают перемещение мотоблока до места хранения и работы. Переключение скоростей осуществляется вручную при помощи рычага
Преимущества
- Органы управления. Все элементы управления сосредоточены на рукоятках
- Перемещение. Транспортировочные колеса объединены с сошником, облегчают перемещение Мобил К МКМ-2 КОМФОРТ MBK0018402. Для работы нужно перевернуть сошник на 180 градусов
- Комфортное управление. Рукоять мотоблока с возможностью регулировки делает управление более комфортным
- Безопасная работа. Предусмотрено крыло, защищающее оператора от земли, вылетающей из-под фрез
- Мощный 4-х тактный двигатель для высокой производительности
- Шкив боковой под клиноременную передачу
- Наличие заднего хода
- Фрезы имеют разборную конструкцию
- Возможно присоединение различного навесного оборудования
- Тип топлива: АИ-92