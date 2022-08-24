Мотоблок бензиновый Мобил К МКМ-2 КОМФОРТ (без колёс) MBK0018402

Преимущества

Органы управления. Все элементы управления сосредоточены на рукоятках

Перемещение. Транспортировочные колеса объединены с сошником, облегчают перемещение Мобил К МКМ-2 КОМФОРТ MBK0018402. Для работы нужно перевернуть сошник на 180 градусов

Комфортное управление. Рукоять мотоблока с возможностью регулировки делает управление более комфортным

Безопасная работа. Предусмотрено крыло, защищающее оператора от земли, вылетающей из-под фрез

Мощный 4-х тактный двигатель для высокой производительности

Шкив боковой под клиноременную передачу

Наличие заднего хода

Фрезы имеют разборную конструкцию

Возможно присоединение различного навесного оборудования

Тип топлива: АИ-92

Мотоблок Мобил К МКМ-2 КОМФОРТ MBK0018402 предназначен для культивирования почвы, рыхления, междурядной обработки. Может агрегатироваться с дополнительными навесными устройствами, что позволяет повысить спектр задач. Оборудован бензиновым мотором с воздушным охлаждением. Рулевое устройство имеет регулировку по высоте для комфорта оператора любого роста. Транспортировочные колеса объединены с сошником. Они облегчают перемещение мотоблока до места хранения и работы. Переключение скоростей осуществляется вручную при помощи рычага