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Мотоблок бензиновый Мобил К МКМ-3 КОМФОРТ MBK0018432
5.0
1
56 990 ₽
Мотоблоки
  • Персональная скидка
Мотоблок бензиновый Мобил К МКМ-3 КОМФОРТ MBK0018432
Арт. О00000041726
5.0
1
Мотоблок бензиновый Мобил К МКМ-3 КОМФОРТ MBK0018432
Мотоблок бензиновый Мобил К МКМ-3 КОМФОРТ MBK0018432
Мотоблок бензиновый Мобил К МКМ-3 КОМФОРТ MBK0018432
  • Персональная скидка
Мотоблок бензиновый Мобил К МКМ-3 КОМФОРТ MBK0018432
Мотоблок бензиновый Мобил К МКМ-3 КОМФОРТ MBK0018432
Мотоблок бензиновый Мобил К МКМ-3 КОМФОРТ MBK0018432

Мотоблок бензиновый Мобил К МКМ-3 КОМФОРТ MBK0018432

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56 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 029 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000041726
5.0
1

Характеристики

Производитель
Мобил К
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Класс
легкий
Тип двигателя
бензиновый
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
56 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 029 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мотоблок Мобил К МКМ-3 КОМФОРТ MBK0018432 используется с прицепными и навесными орудиями. Оборудован мощным мотором, редуктором в алюминиевом корпусе, регулируемым рулем и комплектом фрез-культиваторов. Сошник с прицепной имеет опорные колеса для перемещения мотоблока. Большие пневматические колеса предназначены для использования с транспортной тележкой. Данный мотоблок может работать с навесным оборудованием: плуг, картофелевыкапыватель, окучник, прицеп, полольники, снегоуборщик, лопата, щетка, насос и т.д. Способен культивировать целину, глинистые и тяжелые почвы

    Преимущества

    • Органы управления. Все элементы управления сосредоточены на рукоятках
    • Перемещение. Транспортировочные колеса объединены с сошником, облегчают перемещение Мобил К МКМ-3 КОМФОРТ MBK0018432. Для работы нужно перевернуть сошник на 180 градусов
    • Комфортное управление. Рукоять мотоблока с возможностью регулировки делает управление более комфортным
    • Безопасная работа. Предусмотрено крыло, защищающее оператора от земли, вылетающей из-под фрез
    • Мощный 4-х тактный двигатель для высокой производительности
    • Шкив боковой под клиноременную передачу
    • Наличие заднего хода
    • Большие транспортные колеса
    • Фрезы имеют разборную конструкцию
    • Возможно присоединение различного навесного оборудования
    • Тип топлива: АИ-92