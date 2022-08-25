Мотоблок бензиновый Мобил К МКМ-3 КОМФОРТ MBK0018432

Преимущества

Органы управления. Все элементы управления сосредоточены на рукоятках

Перемещение. Транспортировочные колеса объединены с сошником, облегчают перемещение Мобил К МКМ-3 КОМФОРТ MBK0018432. Для работы нужно перевернуть сошник на 180 градусов

Комфортное управление. Рукоять мотоблока с возможностью регулировки делает управление более комфортным

Безопасная работа. Предусмотрено крыло, защищающее оператора от земли, вылетающей из-под фрез

Мощный 4-х тактный двигатель для высокой производительности

Шкив боковой под клиноременную передачу

Наличие заднего хода

Большие транспортные колеса

Фрезы имеют разборную конструкцию

Возможно присоединение различного навесного оборудования

Тип топлива: АИ-92

Мотоблок Мобил К МКМ-3 КОМФОРТ MBK0018432 используется с прицепными и навесными орудиями. Оборудован мощным мотором, редуктором в алюминиевом корпусе, регулируемым рулем и комплектом фрез-культиваторов. Сошник с прицепной имеет опорные колеса для перемещения мотоблока. Большие пневматические колеса предназначены для использования с транспортной тележкой. Данный мотоблок может работать с навесным оборудованием: плуг, картофелевыкапыватель, окучник, прицеп, полольники, снегоуборщик, лопата, щетка, насос и т.д. Способен культивировать целину, глинистые и тяжелые почвы