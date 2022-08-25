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Мотоблок бензиновый Мобил К МКМ-3 КОМФОРТ MBK0018432
Арт. О00000041726
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|легкий
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Тип двигателя
|бензиновый
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- Мотоблок Мобил К МКМ-3 КОМФОРТ MBK0018432 используется с прицепными и навесными орудиями. Оборудован мощным мотором, редуктором в алюминиевом корпусе, регулируемым рулем и комплектом фрез-культиваторов. Сошник с прицепной имеет опорные колеса для перемещения мотоблока. Большие пневматические колеса предназначены для использования с транспортной тележкой. Данный мотоблок может работать с навесным оборудованием: плуг, картофелевыкапыватель, окучник, прицеп, полольники, снегоуборщик, лопата, щетка, насос и т.д. Способен культивировать целину, глинистые и тяжелые почвы
Преимущества
- Органы управления. Все элементы управления сосредоточены на рукоятках
- Перемещение. Транспортировочные колеса объединены с сошником, облегчают перемещение Мобил К МКМ-3 КОМФОРТ MBK0018432. Для работы нужно перевернуть сошник на 180 градусов
- Комфортное управление. Рукоять мотоблока с возможностью регулировки делает управление более комфортным
- Безопасная работа. Предусмотрено крыло, защищающее оператора от земли, вылетающей из-под фрез
- Мощный 4-х тактный двигатель для высокой производительности
- Шкив боковой под клиноременную передачу
- Наличие заднего хода
- Большие транспортные колеса
- Фрезы имеют разборную конструкцию
- Возможно присоединение различного навесного оборудования
- Тип топлива: АИ-92