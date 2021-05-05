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Мотоблок Мобил К МКМ-3 ПРО MBK0018443
4.9
17
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Мобил К МКМ-3 ПРО MBK0018443
    Арт. О00000027574
    4.9
    17
    Мотоблок Мобил К МКМ-3 ПРО MBK0018443
    Мотоблок Мобил К МКМ-3 ПРО MBK0018443
    Мотоблок Мобил К МКМ-3 ПРО MBK0018443
    Мотоблок Мобил К МКМ-3 ПРО MBK0018443
      Мотоблок Мобил К МКМ-3 ПРО MBK0018443
      Мотоблок Мобил К МКМ-3 ПРО MBK0018443
      Мотоблок Мобил К МКМ-3 ПРО MBK0018443
      Мотоблок Мобил К МКМ-3 ПРО MBK0018443

      Мотоблок Мобил К МКМ-3 ПРО MBK0018443

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000027574
      4.9
      17

      Характеристики

      Производитель
      		Мобил К
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Мотоблок Мобил К МКМ-3 ПРО MBK0018443 оснащен валом отбора мощности, благодаря чему может использоваться совместно с активным навесным оборудованием при выполнении селькохозяйственных работ и обработке почвы. Данная модель имеет сошник, который обеспечивает регулировку глубины культивации. В целях повышения удобства рулевая колонка регулируется в горизонтальной вертикальной плоскостях.

        Преимущества

        • Задняя скорость - для повышения маневренности Мобил К МКМ-3 ПРО MBK0018443
        • Две скорости вперед - для выполнения различных задач
        • Регулировка руля в горизонтальной и вертикальной плоскостях - для удобства использования
        • Воздушное охлаждение двигателя - для стабильной работы
        • Возможность использования активного навесного оборудования - для универсальности
        • Сошник - для регулировки глубины культивации