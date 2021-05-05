Мотоблок Мобил К МКМ-3 ПРО MBK0018443
Арт. О00000027574
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
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- Мотоблок Мобил К МКМ-3 ПРО MBK0018443 оснащен валом отбора мощности, благодаря чему может использоваться совместно с активным навесным оборудованием при выполнении селькохозяйственных работ и обработке почвы. Данная модель имеет сошник, который обеспечивает регулировку глубины культивации. В целях повышения удобства рулевая колонка регулируется в горизонтальной вертикальной плоскостях.
Преимущества
- Задняя скорость - для повышения маневренности Мобил К МКМ-3 ПРО MBK0018443
- Две скорости вперед - для выполнения различных задач
- Регулировка руля в горизонтальной и вертикальной плоскостях - для удобства использования
- Воздушное охлаждение двигателя - для стабильной работы
- Возможность использования активного навесного оборудования - для универсальности
- Сошник - для регулировки глубины культивации