Преимущества

Задняя скорость - для повышения маневренности Мобил К МКМ-3 ПРО MBK0018443

Две скорости вперед - для выполнения различных задач

Регулировка руля в горизонтальной и вертикальной плоскостях - для удобства использования

Воздушное охлаждение двигателя - для стабильной работы

Возможность использования активного навесного оборудования - для универсальности

Сошник - для регулировки глубины культивации

Мотоблок Мобил К МКМ-3 ПРО MBK0018443 оснащен валом отбора мощности, благодаря чему может использоваться совместно с активным навесным оборудованием при выполнении селькохозяйственных работ и обработке почвы. Данная модель имеет сошник, который обеспечивает регулировку глубины культивации. В целях повышения удобства рулевая колонка регулируется в горизонтальной вертикальной плоскостях.