Преимущества

2 задние скорости - для повышения маневренности Мобил К МКМ-4 КОМФОРТ MBK0018461

Четыре скорости вперед - для выполнения различных задач

Регулировка руля в горизонтальной и вертикальной плоскостях - для удобства использования

Воздушное охлаждение двигателя - для стабильной работы

Возможность использования активного навесного оборудования - для универсальности

Сошник - для регулировки глубины культивации

Мотоблок Мобил К МКМ-4 КОМФОРТ MBK0018461 применяется на больших участках для обработки почвы. Наличие вала отбора мощности позволяет использовать активное навесное оборудование, расширяющее спектр задач, выполняемых агрегатом. Длительный срок службы обеспечен устойчивым к коррозии алюминиевым корпусом редуктора, а также двигателем с большим рабочим ресурсом. Для выбора оптимального скоростного режима предусмотрено две скорости вперед, а также повышенная и пониженная передачи. Задняя скорость повышает мобильность мотоблока.