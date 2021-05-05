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Мотоблок Мобил К МКМ-4 КОМФОРТ MBK0018461
5.0
2
59 990 ₽
Мотоблоки
  • Персональная скидка
Мотоблок Мобил К МКМ-4 КОМФОРТ MBK0018461
Арт. О00000027575
5.0
2
Мотоблок Мобил К МКМ-4 КОМФОРТ MBK0018461
Мотоблок Мобил К МКМ-4 КОМФОРТ MBK0018461
  • Персональная скидка
Мотоблок Мобил К МКМ-4 КОМФОРТ MBK0018461
Мотоблок Мобил К МКМ-4 КОМФОРТ MBK0018461

Мотоблок Мобил К МКМ-4 КОМФОРТ MBK0018461

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59 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 038 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно
Арт. О00000027575
5.0
2

Характеристики

Производитель
Мобил К
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Класс
средний
Тип двигателя
бензиновый
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
59 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 038 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Мотоблок Мобил К МКМ-4 КОМФОРТ MBK0018461 применяется на больших участках для обработки почвы. Наличие вала отбора мощности позволяет использовать активное навесное оборудование, расширяющее спектр задач, выполняемых агрегатом. Длительный срок службы обеспечен устойчивым к коррозии алюминиевым корпусом редуктора, а также двигателем с большим рабочим ресурсом. Для выбора оптимального скоростного режима предусмотрено две скорости вперед, а также повышенная и пониженная передачи. Задняя скорость повышает мобильность мотоблока.

    Преимущества

    • 2 задние скорости - для повышения маневренности Мобил К МКМ-4 КОМФОРТ MBK0018461
    • Четыре скорости вперед - для выполнения различных задач
    • Регулировка руля в горизонтальной и вертикальной плоскостях - для удобства использования
    • Воздушное охлаждение двигателя - для стабильной работы
    • Возможность использования активного навесного оборудования - для универсальности
    • Сошник - для регулировки глубины культивации