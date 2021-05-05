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Мотоблок Мобил К МКМ-4 КОМФОРТ MBK0018461
Арт. О00000027575
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
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- Мотоблок Мобил К МКМ-4 КОМФОРТ MBK0018461 применяется на больших участках для обработки почвы. Наличие вала отбора мощности позволяет использовать активное навесное оборудование, расширяющее спектр задач, выполняемых агрегатом. Длительный срок службы обеспечен устойчивым к коррозии алюминиевым корпусом редуктора, а также двигателем с большим рабочим ресурсом. Для выбора оптимального скоростного режима предусмотрено две скорости вперед, а также повышенная и пониженная передачи. Задняя скорость повышает мобильность мотоблока.
Преимущества
- 2 задние скорости - для повышения маневренности Мобил К МКМ-4 КОМФОРТ MBK0018461
- Четыре скорости вперед - для выполнения различных задач
- Регулировка руля в горизонтальной и вертикальной плоскостях - для удобства использования
- Воздушное охлаждение двигателя - для стабильной работы
- Возможность использования активного навесного оборудования - для универсальности
- Сошник - для регулировки глубины культивации