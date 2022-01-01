Окучник Мобил К ОН-2/2 MBK0003207
Арт. О00000027581
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|окучник
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Количество предметов, шт
|1
- Окучник ОН-2/2 Мобил К MBK0003207 подходит для мотоблоков и мотокультиваторов. Предназначен для нарезания борозд под посадку растений и окучивания. Для монтажа окучника на мотоблок необходима специальная сцепка, приобретаемая отдельно.
Преимущества
- Дополнительные секции. За счет специальных дополнительных секций можно дополнительно регулировать ширину обработки почвы. Это необходимо для выполнения различных сложных операций
- Регулируемая ширина. В конструкции окучника предусмотена регулировка ширины обработки. Это позволяет нарезать и обрабатывать гряды разной конфигурации
- Высокая точность сварки. Применение сварочного кондуктора в процессе изготовления окучников позволяет соблюсти высокую точность сварки
- Повышенная толщина металла. Толщина металла значительно выше, чем у аналогов на рынке. Это значительно повышает срок службы по сравнению с конкурентами