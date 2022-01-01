Окучник Мобил К ОН-2/2 MBK0003207

Преимущества

Дополнительные секции. За счет специальных дополнительных секций можно дополнительно регулировать ширину обработки почвы. Это необходимо для выполнения различных сложных операций

Регулируемая ширина. В конструкции окучника предусмотена регулировка ширины обработки. Это позволяет нарезать и обрабатывать гряды разной конфигурации

Высокая точность сварки. Применение сварочного кондуктора в процессе изготовления окучников позволяет соблюсти высокую точность сварки

Повышенная толщина металла. Толщина металла значительно выше, чем у аналогов на рынке. Это значительно повышает срок службы по сравнению с конкурентами

Окучник ОН-2/2 Мобил К MBK0003207 подходит для мотоблоков и мотокультиваторов. Предназначен для нарезания борозд под посадку растений и окучивания. Для монтажа окучника на мотоблок необходима специальная сцепка, приобретаемая отдельно.