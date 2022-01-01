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Окучник Мобил К ОН-2/2 MBK0003207
2 200 ₽
Окучники
    Окучник Мобил К ОН-2/2 MBK0003207
    Арт. О00000027581
    Окучник Мобил К ОН-2/2 MBK0003207
    Окучник Мобил К ОН-2/2 MBK0003207
      Окучник Мобил К ОН-2/2 MBK0003207
      Окучник Мобил К ОН-2/2 MBK0003207

      Окучник Мобил К ОН-2/2 MBK0003207

      2 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000027581

      Характеристики

      Производитель
      		Мобил К
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		окучник
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      2 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Окучник ОН-2/2 Мобил К MBK0003207 подходит для мотоблоков и мотокультиваторов. Предназначен для нарезания борозд под посадку растений и окучивания. Для монтажа окучника на мотоблок необходима специальная сцепка, приобретаемая отдельно.

        Преимущества

        • Дополнительные секции. За счет специальных дополнительных секций можно дополнительно регулировать ширину обработки почвы. Это необходимо для выполнения различных сложных операций
        • Регулируемая ширина. В конструкции окучника предусмотена регулировка ширины обработки. Это позволяет нарезать и обрабатывать гряды разной конфигурации
        • Высокая точность сварки. Применение сварочного кондуктора в процессе изготовления окучников позволяет соблюсти высокую точность сварки
        • Повышенная толщина металла. Толщина металла значительно выше, чем у аналогов на рынке. Это значительно повышает срок службы по сравнению с конкурентами