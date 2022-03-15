Бактерицидный модуль Аквафор В300-Б - обеспечивает очистку воды от активного хлора, пестицидов, тяжелых металлов и других вредных примесей. Для более комфортного забора чистой воды, фильтр оснащен удобным гибким краном. Насадка подключается к крану только на время фильтрации, что повышает ресурс фильтра и упрощает его использование.