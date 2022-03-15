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Бактерицидный модуль Аквафор В300-Б
5.0
1
Найти аналог
Фильтр-насадка на кран
    Бактерицидный модуль Аквафор В300-Б
    Арт. X16910802227
    5.0
    1
    Бактерицидный модуль Аквафор В300-Б
    Бактерицидный модуль Аквафор В300-Б
    Бактерицидный модуль Аквафор В300-Б
      Бактерицидный модуль Аквафор В300-Б
      Бактерицидный модуль Аквафор В300-Б
      Бактерицидный модуль Аквафор В300-Б

      Бактерицидный модуль Аквафор В300-Б

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910802227
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.2
      Габариты, мм
      		120х65х65
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бактерицидный модуль Аквафор В300-Б - обеспечивает очистку воды от активного хлора, пестицидов, тяжелых металлов и других вредных примесей. Для более комфортного забора чистой воды, фильтр оснащен удобным гибким краном. Насадка подключается к крану только на время фильтрации, что повышает ресурс фильтра и упрощает его использование.