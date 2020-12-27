Модуль пахотно-ездовой Целина ПМ-05
Арт. X190394423
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|ездовой модуль
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Количество предметов, шт
|1
- Модуль пахотно-ездовой Целина ПМ-05 подходит для мотоблоков Целина, Каскад, Кадви, Нева. Используется для безопасной и комфортной работы с навесным оборудованием. На удобном сидении размещается оператор для управления устройством.
Преимущества
- Шины пневматические
- Колея - 620 мм
- Тормоза ленточные
- Рабочая скорость - 10 км/час
- Вес - 50 кг