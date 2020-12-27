Преимущества

Шины пневматические

Колея - 620 мм

Тормоза ленточные

Рабочая скорость - 10 км/час

Вес - 50 кг

Модуль пахотно-ездовой Целина ПМ-05 подходит для мотоблоков Целина, Каскад, Кадви, Нева. Используется для безопасной и комфортной работы с навесным оборудованием. На удобном сидении размещается оператор для управления устройством.