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Модуль пахотно-ездовой Целина ПМ-05
5.0
1
Найти аналог
Мотоблочные адаптеры
    Модуль пахотно-ездовой Целина ПМ-05
    Арт. X190394423
    5.0
    1
    Модуль пахотно-ездовой Целина ПМ-05
    Модуль пахотно-ездовой Целина ПМ-05
      Модуль пахотно-ездовой Целина ПМ-05
      Модуль пахотно-ездовой Целина ПМ-05

      Модуль пахотно-ездовой Целина ПМ-05

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394423
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Целина
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		ездовой модуль
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Модуль пахотно-ездовой Целина ПМ-05 подходит для мотоблоков Целина, Каскад, Кадви, Нева. Используется для безопасной и комфортной работы с навесным оборудованием. На удобном сидении размещается оператор для управления устройством.

        Преимущества

        • Шины пневматические
        • Колея - 620 мм
        • Тормоза ленточные
        • Рабочая скорость - 10 км/час
        • Вес - 50 кг