Заказать модуль зажигания stihl ms260-440 0000 400 1300 Модуль зажигания STIHL MS260-440 0000 400 1300 представляет собой деталь, которая предназначена в целях монтирования на смену пришедшим в негодность запасным частям. Запчасти производства бренда STIHL характерны устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после их установки вам не придется переживать за работоспособность и производительность: Катушки, модули зажигания, магнето от бренда STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества. Стоимость, которая составляет 3 064 руб. на представленную деталь объясняется применением высококачественных ресурсов.



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