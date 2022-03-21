Воздуховод из оцинкованной стали Термофор ТФ555.00.00.001-06, 80 мм
Арт. X16911022
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Цвет
|серый
- Модуль трубы ТЕРМОФОР ТФ555.00.00.001-06 представляет собой основную часть целой системы. Это высококачественная стальная труба отечественной выплавки, которая безопасна и надежна при длительном использовании. Модуль трубы собирается в дымоход, который просто обслуживать, и легко адаптировать к конкретному зданию или постройке. Благодаря своей универсальности, труба Термофор может быть смонтирована внутри кирпичного дымохода и даже специального проводящего канала. Купить дымоход ТЕРМОФОР D=80мм L=500мм ТФ555.00.00.001-06 необходимо при создании модульного дымохода в частном доме или на даче, ведь с ним отапливание станет гораздо чище, экологичнее и проще
Преимущества
- Прочность
- Надежность
- Безопасность
- Простота
- Эргономичность
- Функциональность