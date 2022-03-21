Воздуховод из оцинкованной стали Термофор ТФ555.00.00.001-06, 80 мм

Преимущества

Прочность

Надежность

Безопасность

Простота

Эргономичность

Функциональность

Модуль трубы ТЕРМОФОР ТФ555.00.00.001-06 представляет собой основную часть целой системы. Это высококачественная стальная труба отечественной выплавки, которая безопасна и надежна при длительном использовании. Модуль трубы собирается в дымоход, который просто обслуживать, и легко адаптировать к конкретному зданию или постройке. Благодаря своей универсальности, труба Термофор может быть смонтирована внутри кирпичного дымохода и даже специального проводящего канала. Купить дымоход ТЕРМОФОР D=80мм L=500мм ТФ555.00.00.001-06 необходимо при создании модульного дымохода в частном доме или на даче, ведь с ним отапливание станет гораздо чище, экологичнее и проще