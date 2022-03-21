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Воздуховод из оцинкованной стали Термофор ТФ555.00.00.001-06, 80 мм
5.0
2
Найти аналог
Спирально навивные воздуховоды из оцинкованной стали
    Воздуховод из оцинкованной стали Термофор ТФ555.00.00.001-06, 80 мм
    Арт. X16911022
    5.0
    2
    Воздуховод из оцинкованной стали Термофор ТФ555.00.00.001-06, 80 мм

      Воздуховод из оцинкованной стали Термофор ТФ555.00.00.001-06, 80 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16911022
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Термофор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Цвет
      		серый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Модуль трубы ТЕРМОФОР ТФ555.00.00.001-06 представляет собой основную часть целой системы. Это высококачественная стальная труба отечественной выплавки, которая безопасна и надежна при длительном использовании. Модуль трубы собирается в дымоход, который просто обслуживать, и легко адаптировать к конкретному зданию или постройке. Благодаря своей универсальности, труба Термофор может быть смонтирована внутри кирпичного дымохода и даже специального проводящего канала. Купить дымоход ТЕРМОФОР D=80мм L=500мм ТФ555.00.00.001-06 необходимо при создании модульного дымохода в частном доме или на даче, ведь с ним отапливание станет гораздо чище, экологичнее и проще

        Преимущества

        • Прочность
        • Надежность
        • Безопасность
        • Простота
        • Эргономичность
        • Функциональность