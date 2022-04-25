Преимущества

Алюминиевая телескопическая ручка - для удобства транспортировки Stihl RE 109 47760124510

Откидная передняя крышка со встроенным отсеком для хранения форсунок

Вращающийся держатель сетевого кабеля

Быстроразъёмная муфта

Возможность забора воды из бочки

Моечная машина Stihl RE 109 47760124510 предназначен для очистки поверхностей, транспортных средств. Пистолет имеет удобную эргономичную форму, что обеспечивает комфортную работу. За счет быстроразъёмной муфты сокращено время на сборку мойки. Телескопическая ручка и колеса обеспечивают удобство перемещения машины.