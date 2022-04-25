Моечная машина Stihl RE-109 47760124510
Арт. Х103253
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Вес, кг
|17
|
Габариты, мм
|382х345х635
- Моечная машина Stihl RE 109 47760124510 предназначен для очистки поверхностей, транспортных средств. Пистолет имеет удобную эргономичную форму, что обеспечивает комфортную работу. За счет быстроразъёмной муфты сокращено время на сборку мойки. Телескопическая ручка и колеса обеспечивают удобство перемещения машины.
Преимущества
- Алюминиевая телескопическая ручка - для удобства транспортировки Stihl RE 109 47760124510
- Откидная передняя крышка со встроенным отсеком для хранения форсунок
- Вращающийся держатель сетевого кабеля
- Быстроразъёмная муфта
- Возможность забора воды из бочки