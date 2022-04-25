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Моечная машина Stihl RE-109 47760124510
5.0
2
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Моечная машина Stihl RE-109 47760124510
    Арт. Х103253
    5.0
    2
    Моечная машина Stihl RE-109 47760124510
    Моечная машина Stihl RE-109 47760124510
    Моечная машина Stihl RE-109 47760124510
    Моечная машина Stihl RE-109 47760124510
      Моечная машина Stihl RE-109 47760124510
      Моечная машина Stihl RE-109 47760124510
      Моечная машина Stihl RE-109 47760124510
      Моечная машина Stihl RE-109 47760124510

      Моечная машина Stihl RE-109 47760124510

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103253
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		17
      Габариты, мм
      		382х345х635
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Моечная машина Stihl RE 109 47760124510 предназначен для очистки поверхностей, транспортных средств. Пистолет имеет удобную эргономичную форму, что обеспечивает комфортную работу. За счет быстроразъёмной муфты сокращено время на сборку мойки. Телескопическая ручка и колеса обеспечивают удобство перемещения машины.

        Преимущества

        • Алюминиевая телескопическая ручка - для удобства транспортировки Stihl RE 109 47760124510
        • Откидная передняя крышка со встроенным отсеком для хранения форсунок
        • Вращающийся держатель сетевого кабеля
        • Быстроразъёмная муфта
        • Возможность забора воды из бочки