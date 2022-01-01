Мойка высокого давления Stihl RE-128 PLUS 47670124526

Преимущества

Имеются колеса и складная рукоятка для удобства перемещения аппарата

Барабан для намотки шланга позволяет компактно хранить его

Минимойка имеет высокую производительность, что способствует отличным результатам работы

Аппарат оснащен прочным шлангом высокого давления большой длины

Мойка высокого давления Stihl RE 128 PLUS с армированным шлангом длиной 9 метров и производительностью работы 500 литров в час при давлении до 135 бар является мощной мойкой для выполнения любых повседневных задач. При этом модель сохраняет определенную компактность и маневренность благодаря выдвижной рукоятке, прочным транспортировочным колесам и относительно небольшому весу.