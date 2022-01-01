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Мойка высокого давления Stihl RE-128 PLUS 47670124526
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Мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Stihl RE-128 PLUS 47670124526
    Арт. Х103229
    Мойка высокого давления Stihl RE-128 PLUS 47670124526
    Мойка высокого давления Stihl RE-128 PLUS 47670124526
    Мойка высокого давления Stihl RE-128 PLUS 47670124526
    Мойка высокого давления Stihl RE-128 PLUS 47670124526
      Мойка высокого давления Stihl RE-128 PLUS 47670124526
      Мойка высокого давления Stihl RE-128 PLUS 47670124526
      Мойка высокого давления Stihl RE-128 PLUS 47670124526
      Мойка высокого давления Stihl RE-128 PLUS 47670124526

      Мойка высокого давления Stihl RE-128 PLUS 47670124526

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103229

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Степень защиты
      		IP X5
      Серия
      		RE
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка высокого давления Stihl RE 128 PLUS с армированным шлангом длиной 9 метров и производительностью работы 500 литров в час при давлении до 135 бар является мощной мойкой для выполнения любых повседневных задач. При этом модель сохраняет определенную компактность и маневренность благодаря выдвижной рукоятке, прочным транспортировочным колесам и относительно небольшому весу.

        Преимущества

        • Имеются колеса и складная рукоятка для удобства перемещения аппарата
        • Барабан для намотки шланга позволяет компактно хранить его
        • Минимойка имеет высокую производительность, что способствует отличным результатам работы
        • Аппарат оснащен прочным шлангом высокого давления большой длины