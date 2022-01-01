Мойка высокого давления Stihl RE-128 PLUS 47670124526
Арт. Х103229
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Степень защиты
|IP X5
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Серия
|RE
- Мойка высокого давления Stihl RE 128 PLUS с армированным шлангом длиной 9 метров и производительностью работы 500 литров в час при давлении до 135 бар является мощной мойкой для выполнения любых повседневных задач. При этом модель сохраняет определенную компактность и маневренность благодаря выдвижной рукоятке, прочным транспортировочным колесам и относительно небольшому весу.
Преимущества
- Имеются колеса и складная рукоятка для удобства перемещения аппарата
- Барабан для намотки шланга позволяет компактно хранить его
- Минимойка имеет высокую производительность, что способствует отличным результатам работы
- Аппарат оснащен прочным шлангом высокого давления большой длины