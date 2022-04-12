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Мойка высокого давления Stihl RE-129 Plus 47780124505
5.0
1
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Stihl RE-129 Plus 47780124505
    Арт. Х103239
    5.0
    1
    Мойка высокого давления Stihl RE-129 Plus 47780124505
    Мойка высокого давления Stihl RE-129 Plus 47780124505
    Мойка высокого давления Stihl RE-129 Plus 47780124505
    Мойка высокого давления Stihl RE-129 Plus 47780124505
      Мойка высокого давления Stihl RE-129 Plus 47780124505
      Мойка высокого давления Stihl RE-129 Plus 47780124505
      Мойка высокого давления Stihl RE-129 Plus 47780124505
      Мойка высокого давления Stihl RE-129 Plus 47780124505

      Мойка высокого давления Stihl RE-129 Plus 47780124505

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103239
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		20
      Габариты, мм
      		345x345x655
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компактная сетевая минимойка STIHL RE 129 PLUS для непрофессионального (бытового) использования. Пригодится в доме, гараже и в саду: мытье автомобиля и велосипедов, окон и фасада дома, садового инвентаря и техники, садовых дорожек, скамеек и ограждений. Тонкая струйная насадка очистит от грязи даже труднодоступные места. Такой бесконтактный способ мытья позволит избежать образования сколов, царапин и разводов. Автомойка 129 RE 143 PLUS от STIHL имеет встроенную помпу и может набирать воду из любых резервуаров или открытых водоемов (желательно установить фильтр), главное перед запуском убедиться, что в шланге есть вода. Также есть функция мытья с пеной.

        Преимущества

        • Хорошая мощность 2300 Вт
        • Давление 135 бар
        • Производительность (расход воды) 500 л в час
        • Металлическая помпа (из алюминия) самостоятельно накачивает воду из любой емкости
        • Стальная оплетка шланга для долговечности изделия
        • Отсек для насадок на передней части корпуса
        • Удобная телескопическая ручка подстраивается под любой рост человека
        • Алюминиевая ручка в нижней части корпуса для поднятия и переноски агрегата
        • Крепления для оснастки на корпусе мойки
        • Большие колеса для перевозки агрегата с места на место