Мойка высокого давления Stihl RE-129 Plus 47780124505

Компактная сетевая минимойка STIHL RE 129 PLUS для непрофессионального (бытового) использования. Пригодится в доме, гараже и в саду: мытье автомобиля и велосипедов, окон и фасада дома, садового инвентаря и техники, садовых дорожек, скамеек и ограждений. Тонкая струйная насадка очистит от грязи даже труднодоступные места. Такой бесконтактный способ мытья позволит избежать образования сколов, царапин и разводов. Автомойка 129 RE 143 PLUS от STIHL имеет встроенную помпу и может набирать воду из любых резервуаров или открытых водоемов (желательно установить фильтр), главное перед запуском убедиться, что в шланге есть вода. Также есть функция мытья с пеной.

Преимущества