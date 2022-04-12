Мойка высокого давления Stihl RE-129 Plus 47780124505
Арт. Х103239
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|20
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Габариты, мм
|345x345x655
- Компактная сетевая минимойка STIHL RE 129 PLUS для непрофессионального (бытового) использования. Пригодится в доме, гараже и в саду: мытье автомобиля и велосипедов, окон и фасада дома, садового инвентаря и техники, садовых дорожек, скамеек и ограждений. Тонкая струйная насадка очистит от грязи даже труднодоступные места. Такой бесконтактный способ мытья позволит избежать образования сколов, царапин и разводов. Автомойка 129 RE 143 PLUS от STIHL имеет встроенную помпу и может набирать воду из любых резервуаров или открытых водоемов (желательно установить фильтр), главное перед запуском убедиться, что в шланге есть вода. Также есть функция мытья с пеной.
Преимущества
- Хорошая мощность 2300 Вт
- Давление 135 бар
- Производительность (расход воды) 500 л в час
- Металлическая помпа (из алюминия) самостоятельно накачивает воду из любой емкости
- Стальная оплетка шланга для долговечности изделия
- Отсек для насадок на передней части корпуса
- Удобная телескопическая ручка подстраивается под любой рост человека
- Алюминиевая ручка в нижней части корпуса для поднятия и переноски агрегата
- Крепления для оснастки на корпусе мойки
- Большие колеса для перевозки агрегата с места на место