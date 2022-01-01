Мойка высокого давления Stihl RE-98 47750124501

Мойка высокого давления STIHL RE 98 предназначена для очистки автомобилей, велосипедов, квадроциклов, садовых дорожек, террас, фасадов и других поверхностей. Подходит для беспыльного и безыскрового удаления ржавчины. Раcсчитана на бытовое применение. Поставляется с комплектом насадок.

Преимущества