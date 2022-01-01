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Мойка высокого давления Stihl RE-98 47750124501
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Stihl RE-98 47750124501
    Арт. Х103231
    Мойка высокого давления Stihl RE-98 47750124501
    Мойка высокого давления Stihl RE-98 47750124501
    Мойка высокого давления Stihl RE-98 47750124501
      Мойка высокого давления Stihl RE-98 47750124501
      Мойка высокого давления Stihl RE-98 47750124501
      Мойка высокого давления Stihl RE-98 47750124501

      Мойка высокого давления Stihl RE-98 47750124501

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103231

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		16.2
      Габариты, мм
      		305x295x885
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка высокого давления STIHL RE 98 предназначена для очистки автомобилей, велосипедов, квадроциклов, садовых дорожек, террас, фасадов и других поверхностей. Подходит для беспыльного и безыскрового удаления ржавчины. Раcсчитана на бытовое применение. Поставляется с комплектом насадок.

        Преимущества

        • Штепсельное соединение ускоряет замену насадок. На снятие и установку потребуется несколько секунд
        • Пенообразователь позволит нанести моющий раствор. Пригодится для бережной очистки автомобилей и других поверхностей
        • Веерная плоскоструйная насадка поможет смыть пену. Ширину струи можно регулировать
        • Роторная насадка выпускает мощную завихрённую струю. С её помощью можно сбить стойкие загрязнения
        • Быстроразъёмная муфта не даёт шлангу перекручиваться. Его удобно использовать во всю длину
        • На корпусе есть крепления. С их помощью можно зафиксировать насадки, провода и шланг