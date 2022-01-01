Мойка высокого давления Stihl RE-98 47750124501
Арт. Х103231
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|16.2
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Габариты, мм
|305x295x885
- Мойка высокого давления STIHL RE 98 предназначена для очистки автомобилей, велосипедов, квадроциклов, садовых дорожек, террас, фасадов и других поверхностей. Подходит для беспыльного и безыскрового удаления ржавчины. Раcсчитана на бытовое применение. Поставляется с комплектом насадок.
Преимущества
- Штепсельное соединение ускоряет замену насадок. На снятие и установку потребуется несколько секунд
- Пенообразователь позволит нанести моющий раствор. Пригодится для бережной очистки автомобилей и других поверхностей
- Веерная плоскоструйная насадка поможет смыть пену. Ширину струи можно регулировать
- Роторная насадка выпускает мощную завихрённую струю. С её помощью можно сбить стойкие загрязнения
- Быстроразъёмная муфта не даёт шлангу перекручиваться. Его удобно использовать во всю длину
- На корпусе есть крепления. С их помощью можно зафиксировать насадки, провода и шланг