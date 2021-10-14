Мойка высокого давления Сибртех АМ-1400
Арт. О00000033001
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|5.6
|
Габариты, мм
|245x230x413
- Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ АМ-1400 58221 используется для очистки велосипедов и садового инвентаря. Встроенный фильтр очищает воду от твердых частиц, которые способны повредить крыльчатку помпы. Крыльчатка выполнена из алюминия, который не подвержен коррозии. Может забирать воду из емкости.
Преимущества
- Быстрое соединение шланга с пистолетом
- Возможность работы с пеногенератором
- Фильтр для воды в комплекте СИБРТЕХ АМ-1400 58221
- Быстросъёмный адаптер для входного шланга
- Небольшие габариты и малый вес
- Встроенный термостат для защиты от перегрева
- Функция самовсасывания воды из резервуара
- Быстросъёмный адаптер для входного шланга