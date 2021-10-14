Мойка высокого давления Сибртех АМ-1400

Преимущества

Быстрое соединение шланга с пистолетом

Возможность работы с пеногенератором

Фильтр для воды в комплекте СИБРТЕХ АМ-1400 58221

Быстросъёмный адаптер для входного шланга

Небольшие габариты и малый вес

Встроенный термостат для защиты от перегрева

Функция самовсасывания воды из резервуара

Быстросъёмный адаптер для входного шланга

Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ АМ-1400 58221 используется для очистки велосипедов и садового инвентаря. Встроенный фильтр очищает воду от твердых частиц, которые способны повредить крыльчатку помпы. Крыльчатка выполнена из алюминия, который не подвержен коррозии. Может забирать воду из емкости.