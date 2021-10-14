Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мойка высокого давления Сибртех АМ-1400
5.0
3
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Сибртех АМ-1400
    Арт. О00000033001
    5.0
    3
    Мойка высокого давления Сибртех АМ-1400
    Мойка высокого давления Сибртех АМ-1400
    Мойка высокого давления Сибртех АМ-1400
    Мойка высокого давления Сибртех АМ-1400
      Мойка высокого давления Сибртех АМ-1400
      Мойка высокого давления Сибртех АМ-1400
      Мойка высокого давления Сибртех АМ-1400
      Мойка высокого давления Сибртех АМ-1400

      Мойка высокого давления Сибртех АМ-1400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033001
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5.6
      Габариты, мм
      		245x230x413
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ АМ-1400 58221 используется для очистки велосипедов и садового инвентаря. Встроенный фильтр очищает воду от твердых частиц, которые способны повредить крыльчатку помпы. Крыльчатка выполнена из алюминия, который не подвержен коррозии. Может забирать воду из емкости.

        Преимущества

        • Быстрое соединение шланга с пистолетом
        • Возможность работы с пеногенератором
        • Фильтр для воды в комплекте СИБРТЕХ АМ-1400 58221
        • Быстросъёмный адаптер для входного шланга
        • Небольшие габариты и малый вес
        • Встроенный термостат для защиты от перегрева
        • Функция самовсасывания воды из резервуара
        • Быстросъёмный адаптер для входного шланга