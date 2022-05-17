Мойка высокого давления Denzel R-135

Преимущества

Встроенный бачок для моющего средства

Модель может быть подключена к водопроводной системе или использовать воду из бака

Пеногенератор

Простота эксплуатации

На корпусе предусмотрен держатель пистолета

Алюминиевая помпа - надежность DENZEL R-135 58233

Моечная машина высокого давления DENZEL R-135 58233 используется в быту, например, для чистки автомобилей, мотоциклов. Оснащена колесами и удобной ручкой для быстрого перемещения по территории. Для эффективного удаления серьезных загрязнений можно использовать химическое моющее средство.