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Мойка высокого давления Denzel R-135
Арт. О00000033004
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|8.6
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Габариты, мм
|350x320x500
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- Моечная машина высокого давления DENZEL R-135 58233 используется в быту, например, для чистки автомобилей, мотоциклов. Оснащена колесами и удобной ручкой для быстрого перемещения по территории. Для эффективного удаления серьезных загрязнений можно использовать химическое моющее средство.
Преимущества
- Встроенный бачок для моющего средства
- Модель может быть подключена к водопроводной системе или использовать воду из бака
- Пеногенератор
- Простота эксплуатации
- На корпусе предусмотрен держатель пистолета
- Алюминиевая помпа - надежность DENZEL R-135 58233