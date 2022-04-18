Мойка высокого давления Denzel R-165, давление 165 Бар

- Персональная скидка
Мойка высокого давления Denzel R-165
Арт. О00000033005
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Вес, кг
|9.1
|
Габариты, мм
|350x320x500
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Моечная машина высокого давления DENZEL R-165 58234 применяется для очистки веранды, забора, садовых дорожек, автомобиля. Оснащена колесами и удобной ручкой для быстрого перемещения по территории. Для эффективного удаления серьезных загрязнений можно использовать химическое моющее средство. Алюминиевая помпа повышают срок службы агрегата.
Преимущества
- Встроенный бачок для моющего средства
- Модель может быть подключена к водопроводной системе или использовать воду из бака
- Простота эксплуатации
- На корпусе предусмотрен держатель пистолета
- Алюминиевая помпа - надежность DENZEL R-165 58234