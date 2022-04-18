Мойка высокого давления Denzel R-165, давление 165 Бар

Преимущества

Встроенный бачок для моющего средства

Модель может быть подключена к водопроводной системе или использовать воду из бака

Простота эксплуатации

На корпусе предусмотрен держатель пистолета

Алюминиевая помпа - надежность DENZEL R-165 58234

Моечная машина высокого давления DENZEL R-165 58234 применяется для очистки веранды, забора, садовых дорожек, автомобиля. Оснащена колесами и удобной ручкой для быстрого перемещения по территории. Для эффективного удаления серьезных загрязнений можно использовать химическое моющее средство. Алюминиевая помпа повышают срок службы агрегата.