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Мойка высокого давления Denzel R-165, давление 165 Бар
5.0
3
10 490 ₽
11 080 ₽
Электрические мойки высокого давления
  • Персональная скидка
Мойка высокого давления Denzel R-165
Арт. О00000033005
5.0
3
Мойка высокого давления Denzel R-165, давление 165 Бар
Мойка высокого давления Denzel R-165, давление 165 Бар
Мойка высокого давления Denzel R-165, давление 165 Бар
Мойка высокого давления Denzel R-165, давление 165 Бар
Мойка высокого давления Denzel R-165, давление 165 Бар
  • Персональная скидка
Мойка высокого давления Denzel R-165, давление 165 Бар
Мойка высокого давления Denzel R-165, давление 165 Бар
Мойка высокого давления Denzel R-165, давление 165 Бар
Мойка высокого давления Denzel R-165, давление 165 Бар
Мойка высокого давления Denzel R-165, давление 165 Бар

Мойка высокого давления Denzel R-165

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  • -590 ₽
10 490 ₽
11 080 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000033005
5.0
3

Характеристики

Производитель
Denzel
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Вес, кг
9.1
Габариты, мм
350x320x500
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -590 ₽
10 490 ₽
11 080 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Моечная машина высокого давления DENZEL R-165 58234 применяется для очистки веранды, забора, садовых дорожек, автомобиля. Оснащена колесами и удобной ручкой для быстрого перемещения по территории. Для эффективного удаления серьезных загрязнений можно использовать химическое моющее средство. Алюминиевая помпа повышают срок службы агрегата.

    Преимущества

    • Встроенный бачок для моющего средства
    • Модель может быть подключена к водопроводной системе или использовать воду из бака
    • Простота эксплуатации
    • На корпусе предусмотрен держатель пистолета
    • Алюминиевая помпа - надежность DENZEL R-165 58234