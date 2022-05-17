Мойка высокого давления Denzel R-165D
Арт. О00000033006
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|10.2
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Габариты, мм
|340x320x700
- Моечная машина высокого давления DENZEL R-165D 58235 применяется для очистки внедорожников, фасадов и дорожек. Оснащена колесами и удобной ручкой для быстрого перемещения по территории. Алюминиевая помпа повышают срок службы агрегата. Для хранения или регулировки рабочей длины шланга можно его наматывать на специальную катушку с помощью удобной рукоятки.
Преимущества
- Катушка для намотки шнура - удобство при перерывах в работе
- Встроенный бачок для моющего средства
- Модель может быть подключена к водопроводной системе или использовать воду из бака
- Пеногенератор
- Простота эксплуатации
- На корпусе предусмотрен держатель пистолета
- Алюминиевая помпа - надежность DENZEL R-165D 58235