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Мойка высокого давления Denzel R-165D
5.0
2
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Denzel R-165D
    Арт. О00000033006
    5.0
    2
    Мойка высокого давления Denzel R-165D
    Мойка высокого давления Denzel R-165D
    Мойка высокого давления Denzel R-165D
    Мойка высокого давления Denzel R-165D
    Мойка высокого давления Denzel R-165D
    Мойка высокого давления Denzel R-165D
    Мойка высокого давления Denzel R-165D
    Мойка высокого давления Denzel R-165D
    Мойка высокого давления Denzel R-165D
    Мойка высокого давления Denzel R-165D
    Мойка высокого давления Denzel R-165D
    Мойка высокого давления Denzel R-165D
      Мойка высокого давления Denzel R-165D
      Мойка высокого давления Denzel R-165D
      Мойка высокого давления Denzel R-165D
      Мойка высокого давления Denzel R-165D
      Мойка высокого давления Denzel R-165D
      Мойка высокого давления Denzel R-165D
      Мойка высокого давления Denzel R-165D
      Мойка высокого давления Denzel R-165D
      Мойка высокого давления Denzel R-165D
      Мойка высокого давления Denzel R-165D
      Мойка высокого давления Denzel R-165D
      Мойка высокого давления Denzel R-165D

      Мойка высокого давления Denzel R-165D

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033006
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		10.2
      Габариты, мм
      		340x320x700
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Моечная машина высокого давления DENZEL R-165D 58235 применяется для очистки внедорожников, фасадов и дорожек. Оснащена колесами и удобной ручкой для быстрого перемещения по территории. Алюминиевая помпа повышают срок службы агрегата. Для хранения или регулировки рабочей длины шланга можно его наматывать на специальную катушку с помощью удобной рукоятки.

        Преимущества

        • Катушка для намотки шнура - удобство при перерывах в работе
        • Встроенный бачок для моющего средства
        • Модель может быть подключена к водопроводной системе или использовать воду из бака
        • Пеногенератор
        • Простота эксплуатации
        • На корпусе предусмотрен держатель пистолета
        • Алюминиевая помпа - надежность DENZEL R-165D 58235