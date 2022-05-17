Мойка высокого давления Denzel R-165D

Преимущества

Катушка для намотки шнура - удобство при перерывах в работе

Встроенный бачок для моющего средства

Модель может быть подключена к водопроводной системе или использовать воду из бака

Пеногенератор

Простота эксплуатации

На корпусе предусмотрен держатель пистолета

Алюминиевая помпа - надежность DENZEL R-165D 58235

Моечная машина высокого давления DENZEL R-165D 58235 применяется для очистки внедорожников, фасадов и дорожек. Оснащена колесами и удобной ручкой для быстрого перемещения по территории. Алюминиевая помпа повышают срок службы агрегата. Для хранения или регулировки рабочей длины шланга можно его наматывать на специальную катушку с помощью удобной рукоятки.