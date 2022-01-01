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Мойка высокого давления Bosch Aquatak 150 Pro 0.600.877.A00
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Bosch Aquatak 150 Pro 0.600.877.A00
    Арт. Х103159
    Мойка высокого давления Bosch Aquatak 150 Pro 0.600.877.A00

      Мойка высокого давления Bosch Aquatak 150 Pro 0.600.877.A00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х103159

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		22.3
      Габариты, мм
      		1150x400x530
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка высокого давления Bosch Aquatak 150 Pro 0.600.877.A00 выделяется своей высокой производительностью. С ее помощью можно легко и быстро удалять загрязнения с автомобиля, асфальтовых и бетонных дорожек, террас и помещений. Насос премиум-класса полностью выполнен из металла. Вертикальная конструкция корпуса, небольшой вес, удобная рукоятка и колеса обеспечивают удобную транспортировку и хранение мойки.

        Преимущества

        • Латунная головка насоса
        • Мощный асинхронный двигатель
        • Вертикальная конструкция корпуса
        • Износоустойчивый резиновый шланг
        • Латунная распылительная насадка
        • Вместительный резервуар для чистящего средства
        • Автоматическая остановка двигателя при малом уровне воды или тока