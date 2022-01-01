Мойка высокого давления Bosch Aquatak 150 Pro 0.600.877.A00
Арт. Х103159
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|22.3
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Габариты, мм
|1150x400x530
- Мойка высокого давления Bosch Aquatak 150 Pro 0.600.877.A00 выделяется своей высокой производительностью. С ее помощью можно легко и быстро удалять загрязнения с автомобиля, асфальтовых и бетонных дорожек, террас и помещений. Насос премиум-класса полностью выполнен из металла. Вертикальная конструкция корпуса, небольшой вес, удобная рукоятка и колеса обеспечивают удобную транспортировку и хранение мойки.
Преимущества
- Латунная головка насоса
- Мощный асинхронный двигатель
- Вертикальная конструкция корпуса
- Износоустойчивый резиновый шланг
- Латунная распылительная насадка
- Вместительный резервуар для чистящего средства
- Автоматическая остановка двигателя при малом уровне воды или тока