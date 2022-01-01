Преимущества

Латунная головка насоса

Мощный асинхронный двигатель

Вертикальная конструкция корпуса

Износоустойчивый резиновый шланг

Латунная распылительная насадка

Вместительный резервуар для чистящего средства

Автоматическая остановка двигателя при малом уровне воды или тока

Мойка высокого давления Bosch Aquatak 150 Pro 0.600.877.A00 выделяется своей высокой производительностью. С ее помощью можно легко и быстро удалять загрязнения с автомобиля, асфальтовых и бетонных дорожек, террас и помещений. Насос премиум-класса полностью выполнен из металла. Вертикальная конструкция корпуса, небольшой вес, удобная рукоятка и колеса обеспечивают удобную транспортировку и хранение мойки.