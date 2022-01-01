Мойка высокого давления Champion HP5160

Преимущества

Простота в обслуживании

Низкий уровень шума и длительный срок эксплуатации

Корпус выполнен из пластмассы для безопасности во время использования

Для транспортировки мойки CHAMPION HP5160 предусмотрена удобная ручка

Мойка CHAMPION HP5160 подходит для эксплуатации на даче для очистки загрязненных поверхностей и транспортных средств. Благодаря синхронному двигателю мощностью 1600 Вт достигается хорошая производительность. Мойка имеет режим самовсасывания, который позволяет набирать воду из открытых емкостей (бочек, канистр). Для дополнительного удобства при хранении агрегата предусмотрены держатели под шнур и шланг.