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Мойка высокого давления Champion HP5160
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Champion HP5160
    Арт. champion_2932
    Мойка высокого давления Champion HP5160
    Мойка высокого давления Champion HP5160
      Мойка высокого давления Champion HP5160
      Мойка высокого давления Champion HP5160

      Мойка высокого давления Champion HP5160

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_2932

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		4.3
      Габариты, мм
      		500x250x270
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка CHAMPION HP5160 подходит для эксплуатации на даче для очистки загрязненных поверхностей и транспортных средств. Благодаря синхронному двигателю мощностью 1600 Вт достигается хорошая производительность. Мойка имеет режим самовсасывания, который позволяет набирать воду из открытых емкостей (бочек, канистр). Для дополнительного удобства при хранении агрегата предусмотрены держатели под шнур и шланг.

        Преимущества

        • Простота в обслуживании
        • Низкий уровень шума и длительный срок эксплуатации
        • Корпус выполнен из пластмассы для безопасности во время использования
        • Для транспортировки мойки CHAMPION HP5160 предусмотрена удобная ручка