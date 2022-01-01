Мойка высокого давления Champion HP5210

Преимущества

Простота в обслуживании

Резервуар для моющего средства емкостью 1.5 л.

Корпус выполнен из пластмассы для безопасности во время использования

Для транспортировки мойки CHAMPION HP5210 предусмотрена удобная ручка

Колеса облегчают перемещение агрегата с места на место

Мойка CHAMPION HP5210 разработана для выполнения бытовых задач: очистки автомобилей, мытья садовых дорожек, удаления грязи с поверхностей. Она оборудована асинхронным двигателем мощностью 2100 Вт, который обеспечивает высокую производительность. Модель оснащена режимом самовсасывания и может набирать воду из открытых источников (бочки, канистры). Встроенный барабан для намотки шланга расширяет радиус работы с мойкой.