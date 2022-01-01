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Мойка высокого давления Champion HP5210
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Champion HP5210
    Арт. champion_2933
    Мойка высокого давления Champion HP5210
    Мойка высокого давления Champion HP5210
      Мойка высокого давления Champion HP5210
      Мойка высокого давления Champion HP5210

      Мойка высокого давления Champion HP5210

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_2933

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		18.1
      Габариты, мм
      		350x910x340
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка CHAMPION HP5210 разработана для выполнения бытовых задач: очистки автомобилей, мытья садовых дорожек, удаления грязи с поверхностей. Она оборудована асинхронным двигателем мощностью 2100 Вт, который обеспечивает высокую производительность. Модель оснащена режимом самовсасывания и может набирать воду из открытых источников (бочки, канистры). Встроенный барабан для намотки шланга расширяет радиус работы с мойкой.

        Преимущества

        • Простота в обслуживании
        • Резервуар для моющего средства емкостью 1.5 л.
        • Корпус выполнен из пластмассы для безопасности во время использования
        • Для транспортировки мойки CHAMPION HP5210 предусмотрена удобная ручка
        • Колеса облегчают перемещение агрегата с места на место