Мойка высокого давления Champion HP5210
Арт. champion_2933
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|18.1
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Габариты, мм
|350x910x340
- Мойка CHAMPION HP5210 разработана для выполнения бытовых задач: очистки автомобилей, мытья садовых дорожек, удаления грязи с поверхностей. Она оборудована асинхронным двигателем мощностью 2100 Вт, который обеспечивает высокую производительность. Модель оснащена режимом самовсасывания и может набирать воду из открытых источников (бочки, канистры). Встроенный барабан для намотки шланга расширяет радиус работы с мойкой.
Преимущества
- Простота в обслуживании
- Резервуар для моющего средства емкостью 1.5 л.
- Корпус выполнен из пластмассы для безопасности во время использования
- Для транспортировки мойки CHAMPION HP5210 предусмотрена удобная ручка
- Колеса облегчают перемещение агрегата с места на место