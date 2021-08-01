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Мойка высокого давления Champion HP5240
3.5
6
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Champion HP5240
    Арт. Ю00000020935
    3.5
    6
    Мойка высокого давления Champion HP5240
    Мойка высокого давления Champion HP5240
    Мойка высокого давления Champion HP5240
    Мойка высокого давления Champion HP5240
      Мойка высокого давления Champion HP5240
      Мойка высокого давления Champion HP5240
      Мойка высокого давления Champion HP5240
      Мойка высокого давления Champion HP5240

      Мойка высокого давления Champion HP5240

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000020935
      3.5
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		22.4
      Габариты, мм
      		360x350x920
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка Champion HP5240 с асинхронным двигателем предназначена для бытового использования. Подходит для чистки садовых дорожек, фасадов, мойки крупногабаритных авто. Модель оснащена режимом самовсасывания и может набирать воду из открытых источников. Для дополнительного удобства при хранении мойки предусмотрены держатели под кабель и шланг высокого давления.

        Преимущества

        • Асинхронный двигатель мощностью 2.4 кВт
        • Встроенная емкость для моющего средства объёмом 1.5 л
        • Простота в обслуживании
        • Низкий уровень шума и длительный срок эксплуатации
        • Корпус выполнен из пластмассы для безопасности во время использования
        • Для транспортировки мойки Champion HP5240 предусмотрены колеса и удобная ручка