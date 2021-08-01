Мойка высокого давления Champion HP5240

Преимущества

Асинхронный двигатель мощностью 2.4 кВт

Встроенная емкость для моющего средства объёмом 1.5 л

Простота в обслуживании

Низкий уровень шума и длительный срок эксплуатации

Корпус выполнен из пластмассы для безопасности во время использования

Для транспортировки мойки Champion HP5240 предусмотрены колеса и удобная ручка

Мойка Champion HP5240 с асинхронным двигателем предназначена для бытового использования. Подходит для чистки садовых дорожек, фасадов, мойки крупногабаритных авто. Модель оснащена режимом самовсасывания и может набирать воду из открытых источников. Для дополнительного удобства при хранении мойки предусмотрены держатели под кабель и шланг высокого давления.