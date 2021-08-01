Мойка высокого давления Champion HP5240
Арт. Ю00000020935
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|22.4
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Габариты, мм
|360x350x920
- Мойка Champion HP5240 с асинхронным двигателем предназначена для бытового использования. Подходит для чистки садовых дорожек, фасадов, мойки крупногабаритных авто. Модель оснащена режимом самовсасывания и может набирать воду из открытых источников. Для дополнительного удобства при хранении мойки предусмотрены держатели под кабель и шланг высокого давления.
Преимущества
- Асинхронный двигатель мощностью 2.4 кВт
- Встроенная емкость для моющего средства объёмом 1.5 л
- Простота в обслуживании
- Низкий уровень шума и длительный срок эксплуатации
- Корпус выполнен из пластмассы для безопасности во время использования
- Для транспортировки мойки Champion HP5240 предусмотрены колеса и удобная ручка