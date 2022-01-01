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Мойка высокого давления Champion HP6160
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Champion HP6160
    Арт. champion_769
    Мойка высокого давления Champion HP6160
    Мойка высокого давления Champion HP6160
    Мойка высокого давления Champion HP6160
    Мойка высокого давления Champion HP6160
    Мойка высокого давления Champion HP6160
      Мойка высокого давления Champion HP6160
      Мойка высокого давления Champion HP6160
      Мойка высокого давления Champion HP6160
      Мойка высокого давления Champion HP6160
      Мойка высокого давления Champion HP6160

      Мойка высокого давления Champion HP6160

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_769

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5.98
      Габариты, мм
      		255x276x510
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка CHAMPION HP6160 подойдет для использования на даче для чистки садовых дорожек, а также для эксплуатации в домашних условиях - для мытья велосипеда, мотоцикла, автомобиля. Компактна и проста в использовании. Производительность представленной мойки составляет 360 л/час. Имеет легкий пластиковый распылитель, который удобен при использовании.

        Преимущества

        • Корпус выполнен из пластмассы для безопасности во время использования
        • Длина шнура составляет 5м
        • Емкость для моющего средства и турбораспылитель
        • Фильтр на входе воды для защиты механизма мойки
        • Максимальное давление составляет 130 бар