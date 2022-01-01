Мойка высокого давления Champion HP6160

Преимущества

Корпус выполнен из пластмассы для безопасности во время использования

Длина шнура составляет 5м

Емкость для моющего средства и турбораспылитель

Фильтр на входе воды для защиты механизма мойки

Максимальное давление составляет 130 бар

Мойка CHAMPION HP6160 подойдет для использования на даче для чистки садовых дорожек, а также для эксплуатации в домашних условиях - для мытья велосипеда, мотоцикла, автомобиля. Компактна и проста в использовании. Производительность представленной мойки составляет 360 л/час. Имеет легкий пластиковый распылитель, который удобен при использовании.