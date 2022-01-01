Мойка высокого давления Champion HP6160
Арт. champion_769
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5.98
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Габариты, мм
|255x276x510
- Мойка CHAMPION HP6160 подойдет для использования на даче для чистки садовых дорожек, а также для эксплуатации в домашних условиях - для мытья велосипеда, мотоцикла, автомобиля. Компактна и проста в использовании. Производительность представленной мойки составляет 360 л/час. Имеет легкий пластиковый распылитель, который удобен при использовании.
Преимущества
- Корпус выполнен из пластмассы для безопасности во время использования
- Длина шнура составляет 5м
- Емкость для моющего средства и турбораспылитель
- Фильтр на входе воды для защиты механизма мойки
- Максимальное давление составляет 130 бар