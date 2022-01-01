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Мойка высокого давления Champion HP6171
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Champion HP6171
    Арт. champion_4890
    Мойка высокого давления Champion HP6171
    Мойка высокого давления Champion HP6171
    Мойка высокого давления Champion HP6171
      Мойка высокого давления Champion HP6171
      Мойка высокого давления Champion HP6171
      Мойка высокого давления Champion HP6171

      Мойка высокого давления Champion HP6171

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_4890

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		15.4
      Габариты, мм
      		330x330x870
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка Champion HP6171 предназначена для очистки транспортных средств, дорожек и фасадов. Имеет встроенную емкость для моющего средства. Модель оснащена режимом самовсасывания и может набирать воду из открытых источников (бочки, канистры). Для дополнительного удобства при хранении агрегата предусмотрены держатели под шнур и шланг.

        Преимущества

        • Асинхронный двигатель мощностью 1700 Вт
        • Встроенная емкость для моющего средства объёмом 2 л
        • Простота в обслуживании
        • Низкий уровень шума и длительный срок эксплуатации
        • Корпус выполнен из пластмассы для безопасности во время использования
        • Для транспортировки мойки Champion HP6171 предусмотрены колеса и удобная ручка