Мойка высокого давления Champion HP6171
Арт. champion_4890
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|15.4
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Габариты, мм
|330x330x870
- Мойка Champion HP6171 предназначена для очистки транспортных средств, дорожек и фасадов. Имеет встроенную емкость для моющего средства. Модель оснащена режимом самовсасывания и может набирать воду из открытых источников (бочки, канистры). Для дополнительного удобства при хранении агрегата предусмотрены держатели под шнур и шланг.
Преимущества
- Асинхронный двигатель мощностью 1700 Вт
- Встроенная емкость для моющего средства объёмом 2 л
- Простота в обслуживании
- Низкий уровень шума и длительный срок эксплуатации
- Корпус выполнен из пластмассы для безопасности во время использования
- Для транспортировки мойки Champion HP6171 предусмотрены колеса и удобная ручка