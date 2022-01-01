Мойка высокого давления Champion HP6171

Преимущества

Асинхронный двигатель мощностью 1700 Вт

Встроенная емкость для моющего средства объёмом 2 л

Простота в обслуживании

Низкий уровень шума и длительный срок эксплуатации

Корпус выполнен из пластмассы для безопасности во время использования

Для транспортировки мойки Champion HP6171 предусмотрены колеса и удобная ручка

Мойка Champion HP6171 предназначена для очистки транспортных средств, дорожек и фасадов. Имеет встроенную емкость для моющего средства. Модель оснащена режимом самовсасывания и может набирать воду из открытых источников (бочки, канистры). Для дополнительного удобства при хранении агрегата предусмотрены держатели под шнур и шланг.