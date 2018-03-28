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Врезная кухонная мойка Frap F4858
5.0
1
Найти аналог
Кухонные мойки
    Врезная кухонная мойка Frap F4858
    Арт. X1691560134
    5.0
    1
    Врезная кухонная мойка Frap F4858

      Врезная кухонная мойка Frap F4858

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691560134
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Габариты, мм
      		480x580x190
      Толщина стали, мм
      		0.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мойки из нержавеющей стали - самые удобные и стильные мойки для кухни. Мойка FRAP F4858 изготовлена из высококачественной нержавеющей стали с лазерной обработкой, которая увеличивает износостойкость в несколько раз.

        Преимущества

        • Повышенная глубина чаши
        • Устойчивость к химическим средствам: кислотам, основаниям, хлорированной воде и почти ко всем видам химикатов
        • Повышенная толщина стенок
        • Бесшумность под водными струями