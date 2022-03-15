Врезная кухонная мойка Frap F4960T

Мойка из нержавейки FRAP является предельно комфортной для использования моделью. Выполненная из нержавеющего сплава стали высочайшего качества, обработанная лазером для увеличения продолжительности ее срока эксплуатации, раковина обладает ровной и гладкой поверхностью, которую легко мыть. Мойка не теряет своих свойств при применении на ней бытовой химии, а также агрессивных кислотных и щелочных растворов. Она достаточно глубокая, что удобно для заполнения большим количеством посуды. Стенки раковины имеют значительную толщину, что обеспечивает бесшумность при попадании на нее водной струи. Мойку FRAP купить можно каждому, ведь ее стиль исполнения универсален для любого интерьера кухни.

Преимущества FRAP мойки для кухни:

Простой монтаж;

Повышенная глубина чаши;

Устойчивость к химическим средствам;

Повышенная толщина стенок;

Бесшумность под водными струями;

Легко моется;

Долго служит.

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