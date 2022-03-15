Мойка для кухни Frap F5077
Арт. X1691560106
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Габариты, мм
|500x770x180
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Толщина стали, мм
|0.8
- Мойки из нержавеющей стали - самые удобные и стильные мойки для кухни. Мойка FRAP F5077 изготовлена из высококачественной нержавеющей стали с лазерной обработкой, которая увеличивает износостойкость в несколько раз.
Преимущества
- Повышенная глубина чаши
- Устойчивость к химическим средствам: кислотам, основаниям, хлорированной воде и почти ко всем видам химикатов
- Повышенная толщина стенок
- Бесшумность под водными струями