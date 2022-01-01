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Мойка Frap F5095
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Кухонные мойки
    Мойка Frap F5095
    Арт. X1691560127
    Мойка Frap F5095

      Мойка Frap F5095

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691560127

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Измельчитель пищевых отходов
      		Нет
      Клапан автомат
      		Нет
      Крыло
      		Нет
      Угловая
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • FRAP (Фрап) F5095 Мойка из нерж.угловая - это модель из нержавеющей стали, неповторимый дизайн которой освежит привычный интерьер кухни и создаст оптимальный уровень комфорта.Вместительная чаша имеет закругленные радиусы. Функциональное преимущество мойки – наличие дополнительных рабочих поверхностей.Технические характеристики:Тип: ВрезнаяРазмер: 500 х 950 ммТолщина стали: 0.8 мм