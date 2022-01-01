Мойка Frap F5095

FRAP (Фрап) F5095 Мойка из нерж.угловая - это модель из нержавеющей стали, неповторимый дизайн которой освежит привычный интерьер кухни и создаст оптимальный уровень комфорта.Вместительная чаша имеет закругленные радиусы. Функциональное преимущество мойки – наличие дополнительных рабочих поверхностей.Технические характеристики:Тип: ВрезнаяРазмер: 500 х 950 ммТолщина стали: 0.8 мм