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Врезная кухонная мойка Frap FD510
5.0
2
Найти аналог
Кухонные мойки
    Врезная кухонная мойка Frap FD510
    Арт. X1691560105
    5.0
    2
    Врезная кухонная мойка Frap FD510

      Врезная кухонная мойка Frap FD510

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691560105
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Габариты, мм
      		510x510x180
      Толщина стали, мм
      		0.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мойки из нержавеющей стали - самые удобные и стильные мойки для кухни. Мойка FRAP FD510 изготовлена из высококачественной нержавеющей стали с лазерной обработкой, которая увеличивает износостойкость в несколько раз.

        Преимущества
        • Повышенная глубина чаши
        • Устойчивость к химическим средствам: кислотам, основаниям, хлорированной воде и почти ко всем видам химикатов
        • Повышенная толщина стенок
        • Бесшумность под водными струями