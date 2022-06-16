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Мойка высокого давления Huter W165-ARV
5.0
2
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Huter W165-ARV
    Арт. О00000013022
    5.0
    2
    Мойка высокого давления Huter W165-ARV
    Мойка высокого давления Huter W165-ARV
    Мойка высокого давления Huter W165-ARV
    Мойка высокого давления Huter W165-ARV
    Мойка высокого давления Huter W165-ARV
    Мойка высокого давления Huter W165-ARV
    Мойка высокого давления Huter W165-ARV
    Мойка высокого давления Huter W165-ARV
    Мойка высокого давления Huter W165-ARV
      Мойка высокого давления Huter W165-ARV
      Мойка высокого давления Huter W165-ARV
      Мойка высокого давления Huter W165-ARV
      Мойка высокого давления Huter W165-ARV
      Мойка высокого давления Huter W165-ARV
      Мойка высокого давления Huter W165-ARV
      Мойка высокого давления Huter W165-ARV
      Мойка высокого давления Huter W165-ARV
      Мойка высокого давления Huter W165-ARV

      Мойка высокого давления Huter W165-ARV

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013022
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		10.13
      Габариты, мм
      		325x360x840
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка высокого давления Huter W165-ARV 70/8/10 оснащена встроенным пеногенератором и предназначена для бесконтактной мойки. Удобное хранение шланга. В конструкцию мойки встроен барабан для удобства сматывания и простоты хранения шланга. Долговечность. Металлическая помпа дает более продолжительный срок службы. Удобное подключение. Входное отверстие для воды удобно расположено в нижней части мойки.

        Преимущества

        • Агрегат обеспечивает значительную экономию воды
        • Встроенный пеногенератор
        • Устойчива во время использования
        • Активный барабан для шланга высокого давления интегрирован в аппарат
        • Электрический двигатель вобрал в себя самые передовые технологии и прошел многие тесты качества
        • Колеса и ручка для транспортировки Huter W165-ARV 70/8/10
        • Металлическая помпа
        • Держатель для хранения пистолета
        • Двойная электроизоляция обеспечивает безопасность при выполнении работ
        • Возможность использовать воду из водопровода или бочки