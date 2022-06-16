Преимущества

Агрегат обеспечивает значительную экономию воды

Встроенный пеногенератор

Устойчива во время использования

Активный барабан для шланга высокого давления интегрирован в аппарат

Электрический двигатель вобрал в себя самые передовые технологии и прошел многие тесты качества

Колеса и ручка для транспортировки Huter W165-ARV 70/8/10

Металлическая помпа

Держатель для хранения пистолета

Двойная электроизоляция обеспечивает безопасность при выполнении работ

Возможность использовать воду из водопровода или бочки

Мойка высокого давления Huter W165-ARV 70/8/10 оснащена встроенным пеногенератором и предназначена для бесконтактной мойки. Удобное хранение шланга. В конструкцию мойки встроен барабан для удобства сматывания и простоты хранения шланга. Долговечность. Металлическая помпа дает более продолжительный срок службы. Удобное подключение. Входное отверстие для воды удобно расположено в нижней части мойки.