Мойка высокого давления Huter W165-ARV
Арт. О00000013022
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|10.13
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Габариты, мм
|325x360x840
- Мойка высокого давления Huter W165-ARV 70/8/10 оснащена встроенным пеногенератором и предназначена для бесконтактной мойки. Удобное хранение шланга. В конструкцию мойки встроен барабан для удобства сматывания и простоты хранения шланга. Долговечность. Металлическая помпа дает более продолжительный срок службы. Удобное подключение. Входное отверстие для воды удобно расположено в нижней части мойки.
Преимущества
- Агрегат обеспечивает значительную экономию воды
- Встроенный пеногенератор
- Устойчива во время использования
- Активный барабан для шланга высокого давления интегрирован в аппарат
- Электрический двигатель вобрал в себя самые передовые технологии и прошел многие тесты качества
- Колеса и ручка для транспортировки Huter W165-ARV 70/8/10
- Металлическая помпа
- Держатель для хранения пистолета
- Двойная электроизоляция обеспечивает безопасность при выполнении работ
- Возможность использовать воду из водопровода или бочки