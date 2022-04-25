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Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/1800
5.0
2
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/1800
    Арт. Х103257
    5.0
    2
    Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/1800

      Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/1800

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х103257
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		8
      Габариты, мм
      		330х330х490
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/1800 504*1*0*00 пригодится в быту и наведет чистоту на участке. Имеет фильтр для очистки воды от твёрдых частиц. Оснащена функцией самовсасывания, что позволяет делать забор воды из колодцев и открытого бака. Алюминиевая помпа не подвержена коррозии. Двигатель защищен от перегрева.

        Преимущества

        • Защита двигателя от перегрева
        • Алюминиевая помпа высокого давления
        • Возможность использования моющих средств
        • Транспортировочная ручка и колеса облегчают перемещение мойки высокого давления Интерскол АМ-130/1800 504*1*0*00
        • Пистолет имеет удобную эргономичную форму, что обеспечивает комфортную работу оператора
        • Держатель для пистолета
        • Функции самовсасывания