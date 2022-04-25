Преимущества

Защита двигателя от перегрева

Алюминиевая помпа высокого давления

Возможность использования моющих средств

Транспортировочная ручка и колеса облегчают перемещение мойки высокого давления Интерскол АМ-130/1800 504*1*0*00

Пистолет имеет удобную эргономичную форму, что обеспечивает комфортную работу оператора

Держатель для пистолета

Функции самовсасывания

Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/1800 504*1*0*00 пригодится в быту и наведет чистоту на участке. Имеет фильтр для очистки воды от твёрдых частиц. Оснащена функцией самовсасывания, что позволяет делать забор воды из колодцев и открытого бака. Алюминиевая помпа не подвержена коррозии. Двигатель защищен от перегрева.