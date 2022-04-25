Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/1800
Арт. Х103257
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|8
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Габариты, мм
|330х330х490
- Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/1800 504*1*0*00 пригодится в быту и наведет чистоту на участке. Имеет фильтр для очистки воды от твёрдых частиц. Оснащена функцией самовсасывания, что позволяет делать забор воды из колодцев и открытого бака. Алюминиевая помпа не подвержена коррозии. Двигатель защищен от перегрева.
Преимущества
- Защита двигателя от перегрева
- Алюминиевая помпа высокого давления
- Возможность использования моющих средств
- Транспортировочная ручка и колеса облегчают перемещение мойки высокого давления Интерскол АМ-130/1800 504*1*0*00
- Пистолет имеет удобную эргономичную форму, что обеспечивает комфортную работу оператора
- Держатель для пистолета
- Функции самовсасывания