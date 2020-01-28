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Мойка высокого давления Patriot GT 520 Imperial
5.0
1
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Patriot GT 520 Imperial
    Арт. Х103240
    5.0
    1
    Мойка высокого давления Patriot GT 520 Imperial
    Мойка высокого давления Patriot GT 520 Imperial
    Мойка высокого давления Patriot GT 520 Imperial
    Мойка высокого давления Patriot GT 520 Imperial
    Мойка высокого давления Patriot GT 520 Imperial
    Мойка высокого давления Patriot GT 520 Imperial
    Мойка высокого давления Patriot GT 520 Imperial
    Мойка высокого давления Patriot GT 520 Imperial
    Мойка высокого давления Patriot GT 520 Imperial
    Мойка высокого давления Patriot GT 520 Imperial
    Мойка высокого давления Patriot GT 520 Imperial
    Мойка высокого давления Patriot GT 520 Imperial
      Мойка высокого давления Patriot GT 520 Imperial
      Мойка высокого давления Patriot GT 520 Imperial
      Мойка высокого давления Patriot GT 520 Imperial
      Мойка высокого давления Patriot GT 520 Imperial
      Мойка высокого давления Patriot GT 520 Imperial
      Мойка высокого давления Patriot GT 520 Imperial
      Мойка высокого давления Patriot GT 520 Imperial
      Мойка высокого давления Patriot GT 520 Imperial
      Мойка высокого давления Patriot GT 520 Imperial
      Мойка высокого давления Patriot GT 520 Imperial
      Мойка высокого давления Patriot GT 520 Imperial
      Мойка высокого давления Patriot GT 520 Imperial

      Мойка высокого давления Patriot GT 520 Imperial

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103240
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		7.27
      Габариты, мм
      		353x282x782
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Моющий аппарат PATRIOT GT520 Imperial 322306020 отличается простотой использования и обслуживания. Предназначен для мойки велосипеда, мотоцикла и автомобиля. Комплектуется легкий пластиковым пистолетом замкнутой формы, регулируемой насадкой, бачком для шампуня и фильтром. Производительность модели составляет 420 л/ч.

        Преимущества

        • Пистолет имеет удобную эргономичную форму, что обеспечивает комфортную работу оператора
        • Колеса для удобства перемещения с одного места на другое
        • Транспортировочная ручка облегчает переноску моющего аппарата PATRIOT GT520 Imperial 322306020
        • Бокс для крепления аксессуаров
        • Встроенный фильтр
        • Встроенный бачок для химических средств
        • Насос выполнен из алюминиевого сплава
        • Функции самовсасывания - емкость с водой должна располагаться не ниже уровня мойки (мощность при таком режиме снижается на 10-15%)
        • Напряжение: 220 В