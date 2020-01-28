Мойка высокого давления Patriot GT 520 Imperial
Арт. Х103240
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|7.27
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Габариты, мм
|353x282x782
- Моющий аппарат PATRIOT GT520 Imperial 322306020 отличается простотой использования и обслуживания. Предназначен для мойки велосипеда, мотоцикла и автомобиля. Комплектуется легкий пластиковым пистолетом замкнутой формы, регулируемой насадкой, бачком для шампуня и фильтром. Производительность модели составляет 420 л/ч.
Преимущества
- Пистолет имеет удобную эргономичную форму, что обеспечивает комфортную работу оператора
- Колеса для удобства перемещения с одного места на другое
- Транспортировочная ручка облегчает переноску моющего аппарата PATRIOT GT520 Imperial 322306020
- Бокс для крепления аксессуаров
- Встроенный фильтр
- Встроенный бачок для химических средств
- Насос выполнен из алюминиевого сплава
- Функции самовсасывания - емкость с водой должна располагаться не ниже уровня мойки (мощность при таком режиме снижается на 10-15%)
- Напряжение: 220 В