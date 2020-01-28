Мойка высокого давления Patriot GT 520 Imperial

Преимущества

Пистолет имеет удобную эргономичную форму, что обеспечивает комфортную работу оператора

Колеса для удобства перемещения с одного места на другое

Транспортировочная ручка облегчает переноску моющего аппарата PATRIOT GT520 Imperial 322306020

Бокс для крепления аксессуаров

Встроенный фильтр

Встроенный бачок для химических средств

Насос выполнен из алюминиевого сплава

Функции самовсасывания - емкость с водой должна располагаться не ниже уровня мойки (мощность при таком режиме снижается на 10-15%)

Напряжение: 220 В

Моющий аппарат PATRIOT GT520 Imperial 322306020 отличается простотой использования и обслуживания. Предназначен для мойки велосипеда, мотоцикла и автомобиля. Комплектуется легкий пластиковым пистолетом замкнутой формы, регулируемой насадкой, бачком для шампуня и фильтром. Производительность модели составляет 420 л/ч.