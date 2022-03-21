Мойка высокого давления Stihl RE-88 47870124506
Арт. Х103213
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|9
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Степень защиты
|IP X5
- Мойка высокого давления STIHL RE 88 предназначена для мытья машин, мотоциклов, велосипедов и другого транспорта. Справится с очисткой садовых дорожек, фасадов зданий, ступеней и т.д. Комплектуется водяным фильтром.
Преимущества
- Автоматическое прерывание работы при перегреве
- Нечувствительный к чистоте воды латунный насос
- Пластиковый корпус
- Компактность
- Колеса
- Рукоятка
- Удобство и комфорт
- Малый вес
- Держатель для принадлежностей
- Расспылитель моющего средства