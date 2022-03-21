Мойка высокого давления Stihl RE-88 47870124506

Мойка высокого давления STIHL RE 88 предназначена для мытья машин, мотоциклов, велосипедов и другого транспорта. Справится с очисткой садовых дорожек, фасадов зданий, ступеней и т.д. Комплектуется водяным фильтром.

Преимущества

Автоматическое прерывание работы при перегреве

Нечувствительный к чистоте воды латунный насос

Пластиковый корпус

Компактность

Колеса

Рукоятка

Удобство и комфорт

Малый вес

Держатель для принадлежностей

Расспылитель моющего средства



