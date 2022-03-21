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Мойка высокого давления Stihl RE-88 47870124506
5.0
2
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Stihl RE-88 47870124506
    Арт. Х103213
    5.0
    2
    Мойка высокого давления Stihl RE-88 47870124506
    Мойка высокого давления Stihl RE-88 47870124506
    Мойка высокого давления Stihl RE-88 47870124506
      Мойка высокого давления Stihl RE-88 47870124506
      Мойка высокого давления Stihl RE-88 47870124506
      Мойка высокого давления Stihl RE-88 47870124506

      Мойка высокого давления Stihl RE-88 47870124506

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103213
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		9
      Степень защиты
      		IP X5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мойка высокого давления STIHL RE 88 предназначена для мытья машин, мотоциклов, велосипедов и другого транспорта. Справится с очисткой садовых дорожек, фасадов зданий, ступеней и т.д. Комплектуется водяным фильтром.

        Преимущества

        • Автоматическое прерывание работы при перегреве
        • Нечувствительный к чистоте воды латунный насос
        • Пластиковый корпус
        • Компактность
        • Колеса
        • Рукоятка
        • Удобство и комфорт
        • Малый вес
        • Держатель для принадлежностей
        • Расспылитель моющего средства