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Мойка высокого давления Stihl RE 90 49510124508
5.0
3
15 990 ₽
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Stihl RE 90 49510124508
    Арт. О00000006495
    5.0
    3
    Мойка высокого давления Stihl RE 90 49510124508
    Мойка высокого давления Stihl RE 90 49510124508
    Мойка высокого давления Stihl RE 90 49510124508
    Мойка высокого давления Stihl RE 90 49510124508
    Мойка высокого давления Stihl RE 90 49510124508
    Мойка высокого давления Stihl RE 90 49510124508
      Мойка высокого давления Stihl RE 90 49510124508
      Мойка высокого давления Stihl RE 90 49510124508
      Мойка высокого давления Stihl RE 90 49510124508
      Мойка высокого давления Stihl RE 90 49510124508
      Мойка высокого давления Stihl RE 90 49510124508
      Мойка высокого давления Stihl RE 90 49510124508

      Мойка высокого давления Stihl RE 90 49510124508

      15 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000006495
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		9.8
      Габариты, мм
      		290х330х860
      Все характеристики
      15 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Мойка высокого давления STIHL RE 90 – удобное приспособление для очищения поверхностей от пыли, грязи, плесени и мха. Имеет двигатель на 1800 Ватт, работает при давлении 100 бар. Мойка имеет помпу из нержавеющей стали. Оборудована шлангом из прочного материала, устойчивого к работе под высоким давлением. Расход воды этой модели – 516 литров в час. В комплекте к мойке STIHL RE 90 идут две насадки – роторная и плоскоструйная. Первая форсунка создает мощную точечную струю, которая позволяет использовать мойку для очистки разных поверхностей от сложных и стойких загрязнений. Она способна вращаться на 360⁰, поэтому поможет очистить труднодоступные места. Плоскоструйная форсунка бережно очищает большие объекты и эмалированные, окрашенные поверхности. Имеется возможность регулировки силы струи. Специальная насадка для пены увеличивает эффективность очищения. Емкость для моющего средства расположена в специальном отсеке рядом с помпой, а кнопка подачи пены – на пистолете. Мойка также оснащена транспортировочными колесами для комфортного перемещения по рабочей площади. При транспортировке агрегата пистолет можно установить в боковой фиксатор. Купить мойку STIHL RE 90 можно для очистки плиточных и каменных дорожек, автомобильного покрытия, заборов, стен домов, гаражей, дачных беседок и садовой мебели.

        Преимущества

        • Надежный двигатель мощностью 1800 Вт
        • Долговечная конструкция
        • Быстроразъемная муфта с защитой от перекручивания
        • Роторная насадка
        • Плоскоструйная насадка
        • Большие колеса
        • Удобная транспортировочная рукоятка
        • Емкость для хранения моющего средства в комплекте
        • Практичный держатель для принадлежностей