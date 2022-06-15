Мойка высокого давления Stihl RE 90 49510124508

Мойка высокого давления STIHL RE 90 – удобное приспособление для очищения поверхностей от пыли, грязи, плесени и мха. Имеет двигатель на 1800 Ватт, работает при давлении 100 бар. Мойка имеет помпу из нержавеющей стали. Оборудована шлангом из прочного материала, устойчивого к работе под высоким давлением. Расход воды этой модели – 516 литров в час. В комплекте к мойке STIHL RE 90 идут две насадки – роторная и плоскоструйная. Первая форсунка создает мощную точечную струю, которая позволяет использовать мойку для очистки разных поверхностей от сложных и стойких загрязнений. Она способна вращаться на 360⁰, поэтому поможет очистить труднодоступные места. Плоскоструйная форсунка бережно очищает большие объекты и эмалированные, окрашенные поверхности. Имеется возможность регулировки силы струи. Специальная насадка для пены увеличивает эффективность очищения. Емкость для моющего средства расположена в специальном отсеке рядом с помпой, а кнопка подачи пены – на пистолете. Мойка также оснащена транспортировочными колесами для комфортного перемещения по рабочей площади. При транспортировке агрегата пистолет можно установить в боковой фиксатор. Купить мойку STIHL RE 90 можно для очистки плиточных и каменных дорожек, автомобильного покрытия, заборов, стен домов, гаражей, дачных беседок и садовой мебели.

Преимущества