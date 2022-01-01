Мойка воздуха Air-O-Swiss 2055D

Преимущества

Предварительная ионизация воздуха - для очистки воздуха от неприятного запаха и табачного дыма

Экономичное потребление электроэнергии

Низкий уровень шума

Встроенный электронный гигростат - для автоматического поддержания заданной влажности

Система поддержания уровня воды в поддоне

Индикатор чистки загорается при необходимости очистки прибора

Индикатор замены серебряного стержня

Технология соты - повышение эффективности увлажнения и очистки воздуха

Регулируемая длина кабеля

Прибор изготовлен из надежных материалов

Два режима работы

Мойка воздуха Boneco AOS 2055D предназначена для очищения, увлажнения и ароматизации воздуха. На корпусе прибора расположен LED дисплей, показывающий текущие параметры уровня влажности в помещении. Мойку легко обслуживать: нужно только снять поддон с грязной водой, промыть его под струей воды и установить обратно. При этом совершенно не требуется использовать в устройстве фильтры тонкой очистки. С помощью данного прибора можно очищать воздух от микробов и вирусов при помощи ионизирующего серебряного стержня.