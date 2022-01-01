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Мойка воздуха Air-O-Swiss 2055D
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Увлажнители, осушители, очистители
    Мойка воздуха Air-O-Swiss 2055D
    Арт. X69914624
    Мойка воздуха Air-O-Swiss 2055D

      Мойка воздуха Air-O-Swiss 2055D

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914624

      Характеристики

      Производитель
      		Boneco
      Функция ароматизации
      		Нет
      Ионизация
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Фильтр очистки воздуха
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мойка воздуха Boneco AOS 2055D предназначена для очищения, увлажнения и ароматизации воздуха. На корпусе прибора расположен LED дисплей, показывающий текущие параметры уровня влажности в помещении. Мойку легко обслуживать: нужно только снять поддон с грязной водой, промыть его под струей воды и установить обратно. При этом совершенно не требуется использовать в устройстве фильтры тонкой очистки. С помощью данного прибора можно очищать воздух от микробов и вирусов при помощи ионизирующего серебряного стержня.

        Преимущества 

        • Предварительная ионизация воздуха - для очистки воздуха от неприятного запаха и табачного дыма
        • Экономичное потребление электроэнергии
        • Низкий уровень шума
        • Встроенный электронный гигростат - для автоматического поддержания заданной влажности
        • Система поддержания уровня воды в поддоне
        • Индикатор чистки загорается при необходимости очистки прибора
        • Индикатор замены серебряного стержня
        • Технология соты - повышение эффективности увлажнения и очистки воздуха
        • Регулируемая длина кабеля
        • Прибор изготовлен из надежных материалов
        • Два режима работы