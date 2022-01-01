Мойка воздуха Air-O-Swiss 2055D
Арт. X69914624
Характеристики
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Производитель
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Функция ароматизации
|Нет
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Ионизация
|Нет
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Пульт ДУ
|Нет
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Фильтр очистки воздуха
|Нет
- Мойка воздуха Boneco AOS 2055D предназначена для очищения, увлажнения и ароматизации воздуха. На корпусе прибора расположен LED дисплей, показывающий текущие параметры уровня влажности в помещении. Мойку легко обслуживать: нужно только снять поддон с грязной водой, промыть его под струей воды и установить обратно. При этом совершенно не требуется использовать в устройстве фильтры тонкой очистки. С помощью данного прибора можно очищать воздух от микробов и вирусов при помощи ионизирующего серебряного стержня.
Преимущества
- Предварительная ионизация воздуха - для очистки воздуха от неприятного запаха и табачного дыма
- Экономичное потребление электроэнергии
- Низкий уровень шума
- Встроенный электронный гигростат - для автоматического поддержания заданной влажности
- Система поддержания уровня воды в поддоне
- Индикатор чистки загорается при необходимости очистки прибора
- Индикатор замены серебряного стержня
- Технология соты - повышение эффективности увлажнения и очистки воздуха
- Регулируемая длина кабеля
- Прибор изготовлен из надежных материалов
- Два режима работы