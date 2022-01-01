Мойка воздуха Ballu AB-325 белая

Преимущества

Прибор увлажняет и очищает воздух в помещении

Комфортные условия достигаются при относительной влажности воздуха от 40% до 60%

Сфера применения: квартиры, таунхаусы и загородные дома, дачи, офисы, гостиницы, санатории и пансионаты, детские сады, комнаты отдыха, больницы

Процесс очистки воздуха осуществляется без применения сменных фильтров и расходных материалов

Три режима работы: автоматический, ночной и режим очистки дисков от налета солей жесткости

Встроенный гигрометр

Прибор следует устанавливать на ровной сухой поверхности вдалеке от электрических отопительных приборов

Стильный дизайн

Цвет корпуса -белый

Мойка воздуха BALLU AW-325 белый/white применяется для создания здорового микроклимата внутри помещения. Данная модель обладает современным дизайном, что делает данное устройство стильным предметом интерьера. Прибор предназначен для эффективного увлажнения и очистки воздуха дома, в офисе, на даче или в загородном доме. Управление прибором осуществляется с помощью сенсорной панели. Наличие контейнера для ароматических масел обеспечивает возможность ароматизации помещения.