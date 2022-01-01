Мойка воздуха Ballu AB-325 белая
Арт. X699146105
Характеристики
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Производитель
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Функция ароматизации
|Нет
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Ионизация
|Нет
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Пульт ДУ
|Нет
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Фильтр очистки воздуха
|Нет
- Мойка воздуха BALLU AW-325 белый/white применяется для создания здорового микроклимата внутри помещения. Данная модель обладает современным дизайном, что делает данное устройство стильным предметом интерьера. Прибор предназначен для эффективного увлажнения и очистки воздуха дома, в офисе, на даче или в загородном доме. Управление прибором осуществляется с помощью сенсорной панели. Наличие контейнера для ароматических масел обеспечивает возможность ароматизации помещения.
Преимущества
- Прибор увлажняет и очищает воздух в помещении
- Комфортные условия достигаются при относительной влажности воздуха от 40% до 60%
- Сфера применения: квартиры, таунхаусы и загородные дома, дачи, офисы, гостиницы, санатории и пансионаты, детские сады, комнаты отдыха, больницы
- Процесс очистки воздуха осуществляется без применения сменных фильтров и расходных материалов
- Три режима работы: автоматический, ночной и режим очистки дисков от налета солей жесткости
- Встроенный гигрометр
- Прибор следует устанавливать на ровной сухой поверхности вдалеке от электрических отопительных приборов
- Стильный дизайн
- Цвет корпуса -белый