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Мойка воздуха Ballu AB-325 белая
Найти аналог
Увлажнители, осушители, очистители
    Мойка воздуха Ballu AB-325 белая
    Арт. X699146105
    Мойка воздуха Ballu AB-325 белая

      Мойка воздуха Ballu AB-325 белая

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699146105

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Функция ароматизации
      		Нет
      Ионизация
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Фильтр очистки воздуха
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мойка воздуха BALLU AW-325 белый/white применяется для создания здорового микроклимата внутри помещения. Данная модель обладает современным дизайном, что делает данное устройство стильным предметом интерьера. Прибор предназначен для эффективного увлажнения и очистки воздуха дома, в офисе, на даче или в загородном доме. Управление прибором осуществляется с помощью сенсорной панели. Наличие контейнера для ароматических масел обеспечивает возможность ароматизации помещения.

        Преимущества

        • Прибор увлажняет и очищает воздух в помещении
        • Комфортные условия достигаются при относительной влажности воздуха от 40% до 60%
        • Сфера применения: квартиры, таунхаусы и загородные дома, дачи, офисы, гостиницы, санатории и пансионаты, детские сады, комнаты отдыха, больницы
        • Процесс очистки воздуха осуществляется без применения сменных фильтров и расходных материалов
        • Три режима работы: автоматический, ночной и режим очистки дисков от налета солей жесткости
        • Встроенный гигрометр
        • Прибор следует устанавливать на ровной сухой поверхности вдалеке от электрических отопительных приборов
        • Стильный дизайн
        • Цвет корпуса -белый