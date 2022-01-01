Мойка воздуха Boneco 1355N

Преимущества

Увлажняет и очищает воздух

Низкий уровень шума

Простое обслуживание и уход

Воздух увлажняется 22 дисками особой поверхностью

Изготовлен из качественных и безопасных материалов

Компактная мойка воздуха Boneco 1355 N может быть установлена и дома, и в офисе для очистки увлажнения микроклимата. Он не требует технического обслуживания, нужно лишь налить воду в семилитровый поддон и включить в розетку. При работе аппарата, вентилятор распределяет поток воздуха по увлажненным дискам, которые впитывают пыль и прочие загрязнения. Этот аппарат можно включать и на ночь - он почти не шумит.