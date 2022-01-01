Мойка воздуха Boneco 1355N
Арт. X699139
Характеристики
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Производитель
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Функция ароматизации
|Нет
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Ионизация
|Нет
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Пульт ДУ
|Нет
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Фильтр очистки воздуха
|Нет
- Компактная мойка воздуха Boneco 1355 N может быть установлена и дома, и в офисе для очистки увлажнения микроклимата. Он не требует технического обслуживания, нужно лишь налить воду в семилитровый поддон и включить в розетку. При работе аппарата, вентилятор распределяет поток воздуха по увлажненным дискам, которые впитывают пыль и прочие загрязнения. Этот аппарат можно включать и на ночь - он почти не шумит.
Преимущества
- Увлажняет и очищает воздух
- Низкий уровень шума
- Простое обслуживание и уход
- Воздух увлажняется 22 дисками особой поверхностью
- Изготовлен из качественных и безопасных материалов