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Мойка воздуха Boneco 1355N
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Увлажнители, осушители, очистители
    Мойка воздуха Boneco 1355N
    Арт. X699139
    Мойка воздуха Boneco 1355N

      Мойка воздуха Boneco 1355N

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699139

      Характеристики

      Производитель
      		Boneco
      Функция ароматизации
      		Нет
      Ионизация
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Фильтр очистки воздуха
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компактная мойка воздуха Boneco 1355 N может быть установлена и дома, и в офисе для очистки  увлажнения микроклимата. Он не требует технического обслуживания, нужно лишь налить воду в семилитровый поддон и включить в розетку. При работе аппарата, вентилятор распределяет поток воздуха по увлажненным дискам, которые впитывают пыль и прочие загрязнения. Этот аппарат можно включать и на ночь - он почти не шумит.

        Преимущества 

        • Увлажняет и очищает воздух
        • Низкий уровень шума
        • Простое обслуживание и уход
        • Воздух увлажняется 22 дисками особой поверхностью
        • Изготовлен из качественных и безопасных материалов