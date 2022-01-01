Мойка воздуха Boneco W1355A
Арт. X69914682
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|5.9
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Габариты, мм
|380x320x425
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Функция ароматизации
|Нет
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Ионизация
|Нет
Описание:Мойка воздуха Boneco W1355A предназначена для очистки воздуха рабочих и жилых помещений.
Преимущества:
- Уникальная технология естественного промывания воздуха;
- Не требует сменных фильтров и расходных материалов;
- Обеззараживающий серебряный стержень ISS;
- Две ступени мощности при очень тихой работе;
- Ночной и интенсивный режим работы;
- Емкий прозрачный бак для воды с удобной ручкой;
- Система поддержания уровня воды в поддоне;
- Простое обслуживание и уход;
- Автоотключение при низком уровне воды.