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Мойка воздуха Boneco W1355A
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Увлажнители, осушители, очистители
    Мойка воздуха Boneco W1355A
    Арт. X69914682
    Мойка воздуха Boneco W1355A

      Мойка воздуха Boneco W1355A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914682

      Характеристики

      Производитель
      		Boneco
      Вес, кг
      		5.9
      Габариты, мм
      		380x320x425
      Функция ароматизации
      		Нет
      Ионизация
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Мойка воздуха Boneco W1355A предназначена для очистки воздуха рабочих и жилых помещений.

        Преимущества:

        • Уникальная технология естественного промывания воздуха;
        • Не требует сменных фильтров и расходных материалов;
        • Обеззараживающий серебряный стержень ISS;
        • Две ступени мощности при очень тихой работе;
        • Ночной и интенсивный режим работы;
        • Емкий прозрачный бак для воды с удобной ручкой;
        • Система поддержания уровня воды в поддоне;
        • Простое обслуживание и уход;
        • Автоотключение при низком уровне воды.