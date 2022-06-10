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Мойка высокого давления Husqvarna PW 125 9676764-01
Арт. О00000004992
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Вес, кг
|7.1
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Габариты, мм
|315x300x820
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- Мойка высокого давления Husqvarna PW 125 9676764-01 предназначена для очистки оград, заборов, террас, садовой мебели и дорожек, а также для мойки небольших автомобилей. Семиметровый шланг с текстильной оплеткой обеспечивает удобство работы и длительный срок службы. Для выполнения различных задач в комплекте поставляются роторная и плоская форсунки, а также пенный распылитель. Для удобства транспортировке предусмотрены колеса.
Преимущества
- Колеса - для удобства транспортировки
- Пенный распылитель - для расширения функционала мойки
- Гибкий шланг высокого давления, исключающий перекручивание
- Отсек - для аксессуаров обеспечивает быструю доступность насадок
- Форсунка плоская струя с настройкой давления - для универсального применения
- Система Quick Connect - для быстрого начала работы Husqvarna PW 125 9676764-01