Мойка высокого давления Husqvarna PW 125 9676764-01 предназначена для очистки оград, заборов, террас, садовой мебели и дорожек, а также для мойки небольших автомобилей. Семиметровый шланг с текстильной оплеткой обеспечивает удобство работы и длительный срок службы. Для выполнения различных задач в комплекте поставляются роторная и плоская форсунки, а также пенный распылитель. Для удобства транспортировке предусмотрены колеса.

Преимущества