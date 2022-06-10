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Мойка высокого давления Husqvarna PW 125 9676764-01
4.5
2
13 490 ₽
Электрические мойки высокого давления
  • Персональная скидка
Мойка высокого давления Husqvarna PW 125 9676764-01
Арт. О00000004992
4.5
2
Мойка высокого давления Husqvarna PW 125 9676764-01
Мойка высокого давления Husqvarna PW 125 9676764-01
  • Персональная скидка
Мойка высокого давления Husqvarna PW 125 9676764-01
Мойка высокого давления Husqvarna PW 125 9676764-01

Мойка высокого давления Husqvarna PW 125 9676764-01

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13 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000004992
4.5
2

Характеристики

Производитель
Husqvarna
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Вес, кг
7.1
Габариты, мм
315x300x820
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мойка высокого давления Husqvarna PW 125 9676764-01 предназначена для очистки оград, заборов, террас, садовой мебели и дорожек, а также для мойки небольших автомобилей. Семиметровый шланг с текстильной оплеткой обеспечивает удобство работы и длительный срок службы. Для выполнения различных задач в комплекте поставляются роторная и плоская форсунки, а также пенный распылитель. Для удобства транспортировке предусмотрены колеса.

    Преимущества

    • Колеса - для удобства транспортировки
    • Пенный распылитель - для расширения функционала мойки
    • Гибкий шланг высокого давления, исключающий перекручивание
    • Отсек - для аксессуаров обеспечивает быструю доступность насадок
    • Форсунка плоская струя с настройкой давления - для универсального применения
    • Система Quick Connect - для быстрого начала работы Husqvarna PW 125 9676764-01