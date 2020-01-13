Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750.0

Шланг высокого давления можно намотать вокруг передней панели и закрепить резиновым ремешком для удобства транспортировки.

Благодаря компактным размерам аппарат легко перевозить и удобно хранить в любом месте.

Преимущества

Насадка для нанесения моющего средства под высоким давлением ускоряет нанесение моющего средства

Готовность к работе сразу после распаковки

Шланг можно намотать вокруг передней панели и закрепить - для комфортного перемещения Karcher K 5 Compact 1.630-750

Фитинги присоединяются быстро и просто

Грязевая фреза - для сильных загрязнений

Складывающаяся рукоятка - для удобства транспортировки

Аппарат высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750 подходит для регулярного использования для очистки загрязнений средней степени.