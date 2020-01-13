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Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750.0
4.4
38
29 990 ₽
Электрические мойки высокого давления
  • Персональная скидка
Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750.0
Арт. О00000001525
4.4
38
Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750.0
Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750.0
Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750.0
Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750.0
Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750.0
  • Персональная скидка
Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750.0
Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750.0
Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750.0
Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750.0
Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750.0

Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750.0

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29 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000001525
4.4
38

Характеристики

Производитель
Karcher
Страна производства
Италия
Родина бренда
Германия
Вес, кг
12
Габариты, мм
354x308x520
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
29 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Аппарат высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750 подходит для регулярного использования для очистки загрязнений средней степени.
    Шланг высокого давления можно намотать вокруг передней панели и закрепить резиновым ремешком для удобства транспортировки.
    Благодаря компактным размерам аппарат легко перевозить и удобно хранить в любом месте.

    Преимущества

    • Насадка для нанесения моющего средства под высоким давлением ускоряет нанесение моющего средства
    • Готовность к работе сразу после распаковки
    • Шланг можно намотать вокруг передней панели и закрепить - для комфортного перемещения Karcher K 5 Compact 1.630-750
    • Фитинги присоединяются быстро и просто
    • Грязевая фреза - для сильных загрязнений
    • Складывающаяся рукоятка - для удобства транспортировки